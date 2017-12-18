Сирия сегодня: Рогозин и Асад обсудили восстановление САР, САА ударила по боевикам в Дамаске

Сирия, 18 декабря. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин посетил Дамаск, где встретился с главой Сирии Башаром Асадом; Недавно сформированная палестинская бригада присоединилась к битве против оставшихся разрозненных боевиков ИГ в САР; сирийская армия возобновляет наступление на востоке Дамаска на фоне столкновений боевиков. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Палестинские отряды «Кават аль-Авда» прибыли в САР

Палестинская полувоенная группировка под названием «Кават аль-Авда» («Палестинские силы возвращения» — Прим. ФАН) прибыла в восточную Сирию, чтобы помочь Сирийской арабской армии (САА) в продолжающейся битве против разрозненных отрядов «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Отряды присоединились к другим палестинским военизированным группировкам, таким как бригада «Лива аль-Кудс» и «Силы Галилеи», находящимся в восточной Сирии. Объединившиеся бригады сыграют неотъемлемую роль в зачистке территорий от остатков ИГИЛ.

В настоящее время военнослужащие и их союзники продвигаются по пустыне Дейр-эз-Зор, где из оставшихся мелких группировок экстремистов может сформироваться очаг возможного сопротивления.

Войска Асада ударили по боевикам в Дамаске

Правительственные войска возобновили свое наступление в восточном Дамаске, ударив по обороне боевиков «Фейлак ар-Рахман» и «Хайят Тахрир аш-Шам» (коалиция, состоящая преимущественно из боевиков сирийской ветви «Аль-Каиды»1 — «Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) в районе Джобар и пригороде Айн-Тарма, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Подразделения 105-й и 106-й бригад Республиканской гвардии САА неоднократно атаковали позиции боевиков в Айн-Тарме и Джобаре после того, как обнаружили более 45 боевиков «Тахрир аш-Шам», казненных членами группировки «Джейш аль-Ислам» («Армия ислама» — коалиция сирийских повстанцев исламистского направления).

По словам военного источника в Дамаске, сирийская армия ожидает, что исламистские повстанцы столкнутся между собой в ближайшие дни, поскольку вследствие недавних казней, напряженность в районе этих территорий продолжает расти.

До казни Сирийская армия вела переговоры об уходе боевиков «Тахрир аш-Шам» из Восточной Гуты. Отмечается, что теперь это вряд ли произойдет, поскольку вышеупомянутая коалиция, скорее всего, начнет крупную атаку против своих бывших союзников из «Армии ислама».

Визит Рогозина в Дамаск

Президент Башар Асад принял в Дамаске правительственную делегацию РФ во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным, сообщает сирийское информагентство SANA.

Стороны обсудили прочные отношения, сложившиеся между государствами, и перспективы экономического сотрудничества и восстановления Сирии. В частности речь идет об энергетике, нефти, газе, фосфатах, электроэнергии, нефтехимической промышленности, транспорте, торговле и промышленном производстве.

Президент Сирийской Арабской Республики выразил надежду, что визит вице-премьера РФ в Дамаск поможет расширить сотрудничество между государствами в тех сферах, которые ранее не входили в число приоритетов.

1 Организация запрещена на территории РФ.