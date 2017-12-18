МЧС объявило экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды в Москве

Москва, 18 декабря. В Московской области и столице в ближайшие часы ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

По данным ведомства, в течение трех часов в Москве ожидается мокрый снег, а также усиление ветра, порывы которого могут достигать 17 м/с. Непогода продлится до 11 часов 19 декабря.

В МЧС также добавили, что ожидается ухудшение видимости на дорогах, а также увеличение количества ДТП на опасных участках. Ведомство призывает водителей снизить скорость движения, а также воздержаться от внезапных и резких маневров на дороге. Кроме того, в МЧС напомнили, что в результате порывов ветра возможны повреждения ЛЭП, падение деревьев и нестабильных конструкций, передает телеканал «360».