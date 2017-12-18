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Общество
МЧС объявило экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды в Москве
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    МЧС объявило экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды в Москве

    19:22  18 Декабря 2017  /обновлено: 19:22  18 Декабря 2017
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    МЧС объявило экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды в Москве

    Москва, 18 декабря. В Московской области и столице в ближайшие часы ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

    По данным ведомства, в течение трех часов в Москве ожидается мокрый снег, а также усиление ветра, порывы которого могут достигать 17 м/с. Непогода продлится до 11 часов 19 декабря.

    В МЧС также добавили, что ожидается ухудшение видимости на дорогах, а также увеличение количества ДТП на опасных участках. Ведомство призывает водителей снизить скорость движения, а также воздержаться от внезапных и резких маневров на дороге. Кроме того, в МЧС напомнили, что в результате порывов ветра возможны повреждения ЛЭП, падение деревьев и нестабильных конструкций, передает телеканал «360».

    Автор: Алексей Громов
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    #погода #москва #мчс
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