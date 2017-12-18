Россиян возмутила обложка Newsweek с Путиным, «готовящимся к третьей мировой войне»

В студии программы «Время покажет» на Первом канале сегодня обсуждали новую обложку американского еженедельного журнала, на которой размещен портрет президента России и заголовок «Путин готовится к третьей мировой войне. Да, это плохие новости».

Марк Наклз, американский публицист, отметил, что «все должны понимать, что третья мировая война будет последней, это будет конец цивилизации».

«Что меня настораживает, что Россия хочет быть сверхдержавой, это очень опасная одержимость», — отметил американец.

«А у США не одержимость, что они ведущая глобальная держава?» — поинтересовался у Марка Наклза ведущий программы Артем Шейнин.

«Это просто факт», — сказал американец, добавив, что ядерная война неизбежна, она случится через 10-20-50 лет, но она будет в любом случае.

Политолог Александр Клюкин попросил американского коллегу не пугать российскую аудиторию и напомнил, что несколько лет назад в Сан-Диего провели необычный эксперимент.

«Журналист просил простых американцев поставить подпись за нанесение по России ядерного удара, чтобы Обама мог это сделать. Вы помните? Девять человек из десяти сказали: «Да, конечно, надо». Потому что ответственности и понимания, что такое война, как, где и ради чего погибают люди, у американцев нет. Это вы несете зло, боль и войны по миру. Вот в чем суть НАТО и Америки», — заявил Александр Клюкин.

По мнению кинорежиссера Карена Шахназарова, то, что вынесено на обложку нового номера Newsweek, — это, с одной стороны, журналистский прием, направленный на привлечение внимания читателей, а с другой стороны, в этом есть и доля истины. Президент — это еще и главнокомандующий, и «было бы очень странно, если бы он не готовился, особенно когда за 27 лет НАТО от Берлина дошло до границ Ленинградской области, и мы полностью окружены его базами», считает режиссер.