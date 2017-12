Россиян возмутила обложка Newsweek с Путиным, «готовящимся к третьей мировой войне»

В студии программы «Время покажет» на Первом канале сегодня обсуждали новую обложку американского еженедельного журнала, на которой размещен портрет президента России и заголовок «Путин готовится к третьей мировой войне. Да, это плохие новости».

Марк Наклз, американский публицист, отметил, что «все должны понимать, что третья мировая война будет последней, это будет конец цивилизации».

New cover story: Putin is preparing for World War III—is Trump? https://t.co/gQUnKcfiHQ pic.twitter.com/hOKTIMSRZh