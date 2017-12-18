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Коалиция опровергла слухи о захвате военными США лидера ИГ Аль-Багдади
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    Коалиция опровергла слухи о захвате военными США лидера ИГ Аль-Багдади

    19:00  18 Декабря 2017  /обновлено: 19:20  18 Декабря 2017
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    Коалиция опровергла слухи о захвате военными США лидера ИГ Аль-Багдади

    Нью-Йорк, 18 декабря. Возглавляемая США коалиция опровергла информацию о захвате американскими военными лидера террористической группировки «Исламское государство»1  Абу Бакра аль-Багдади.

    «К сожалению, эти сообщения ложные. Коалиция пока не в курсе местонахождения террориста, известного как Абу Бакра аль-Багдади», — отметил представитель военного союза.

    Он подчеркнул, что, если бы местонахождение Аль-Багдади было известно, он был бы уже задержан или мертв. При этом сама коалиция не стала бы делать из этого тайны, передает РИА Новости.

    Ранее турецкие СМИ сообщили о том, что американские военные якобы захватили Аль-Багдади в Ираке и доставили его с огнестрельным ранением в ногу на территорию базу США в  в Рас-эль-Айне, а затем перевезли на базу США в сирийской провинции Хасака. При этом утверждалось, что помимо Аль-Багдади в плен к американцам попало еще несколько высокопоставленных командиров радикалов.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что Кремль не располагает подобной информацией. Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) запрещена в России.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сша #коалиция #аль-багдади
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