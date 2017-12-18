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Общество
Московский суд признал законным отзыв лицензии у банка «Югра»
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    Московский суд признал законным отзыв лицензии у банка «Югра»

    18:59  18 Декабря 2017  /обновлено: 19:14  18 Декабря 2017
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    Московский суд признал законным отзыв лицензии у банка «Югра»

    Москва, 18 декабря. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Центробанка России об отзыве лицензии у банка «Югра», который входил в топ-30 в стране.

    В понедельник, 18 декабря, московский суд признал законность решения Центрального Банка России отозвать лицензию у банка «Югра». Арбитражный суд столицы отклонил заявление представителей «Югры», которые просили признать недействительным приказ регулятора.

    «Требования банка «Югра» … оставить без удовлетворения», — цитирует судью Наталию Дейну РИА Новости.

    Напомним, «Югра» входил в топ-30 российских банков. Ранее в Центробанке согласились на проведение финансовой санации банка «Открытие» по новому механизму. В ведомстве при этом обратили внимание, что санация «Югры» была признана бесперспективной.

    судМосковский суд признал законным отзыв лицензии у банка «Югра»

    Кроме того, «Промсвязьбанк» столкнулся с проблемами после требований ЦБ в краткие сроки увеличить объем резервов на 100 миллиардов рублей.

    Автор: Катерина Тимошенская
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