Московский суд признал законным отзыв лицензии у банка «Югра»

Москва, 18 декабря. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Центробанка России об отзыве лицензии у банка «Югра», который входил в топ-30 в стране.

В понедельник, 18 декабря, московский суд признал законность решения Центрального Банка России отозвать лицензию у банка «Югра». Арбитражный суд столицы отклонил заявление представителей «Югры», которые просили признать недействительным приказ регулятора.

«Требования банка «Югра» … оставить без удовлетворения», — цитирует судью Наталию Дейну РИА Новости.

Напомним, «Югра» входил в топ-30 российских банков. Ранее в Центробанке согласились на проведение финансовой санации банка «Открытие» по новому механизму. В ведомстве при этом обратили внимание, что санация «Югры» была признана бесперспективной.

суд

Кроме того, «Промсвязьбанк» столкнулся с проблемами после требований ЦБ в краткие сроки увеличить объем резервов на 100 миллиардов рублей.