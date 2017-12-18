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Франция и Великобритания поддержат предложенную Египтом резолюцию по Иерусалиму
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    Франция и Великобритания поддержат предложенную Египтом резолюцию по Иерусалиму

    18:57  18 Декабря 2017  /обновлено: 18:57  18 Декабря 2017
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    Франция и Великобритания поддержат предложенную Египтом резолюцию по Иерусалиму

    Нью-Йорк, 18 декабря. Власти Франции намерены поддержать в Совбезе ООН предложенную Египтом резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр.

    «Франция проголосует за эту резолюцию, предложенную Египтом. Это хороший текст», — отметил он.

    Франция и Великобритания поддержат предложенную Египтом резолюцию по Иерусалиму

    По словам дипломата, Париж предлагает решать арабо-израильский конфликт путем признания Израиля и Палестины в качестве двух независимых государств. Что касается статуса Иерусалима, то этот вопрос, как полагают во Франции, должен быть решен в ходе прямых переговоров между сторонами конфликта.

    Аналогичной точки зрения придерживается Великобритания. Официальный представитель Соединенного королевства Мэттью Райкрофт призвал Израиль и Палестину предпринять усилия для достижения прочного мира и избегать эскалации насилия.

    Напомним, что арабо-израильский конфликт в очередной раз обострился после того, как президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалим единой столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #великобритания #оон #франция #иерусалим
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