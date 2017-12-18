Франция и Великобритания поддержат предложенную Египтом резолюцию по Иерусалиму

Нью-Йорк, 18 декабря. Власти Франции намерены поддержать в Совбезе ООН предложенную Египтом резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр.

«Франция проголосует за эту резолюцию, предложенную Египтом. Это хороший текст», — отметил он.

По словам дипломата, Париж предлагает решать арабо-израильский конфликт путем признания Израиля и Палестины в качестве двух независимых государств. Что касается статуса Иерусалима, то этот вопрос, как полагают во Франции, должен быть решен в ходе прямых переговоров между сторонами конфликта.

Аналогичной точки зрения придерживается Великобритания. Официальный представитель Соединенного королевства Мэттью Райкрофт призвал Израиль и Палестину предпринять усилия для достижения прочного мира и избегать эскалации насилия.

Напомним, что арабо-израильский конфликт в очередной раз обострился после того, как президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалим единой столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.