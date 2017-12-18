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«Умное покрытие», лазеры и гиперзвук: NI раскрыл детали о новейшем истребителе США
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    «Умное покрытие», лазеры и гиперзвук: NI раскрыл детали о новейшем истребителе США

    21:43  18 Декабря 2017  /обновлено: 21:43  18 Декабря 2017
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    Многоцелевой БПЛА американской компании Northrop Grumman

    Главный научный сотрудник ВВС США, доктор Джеффри Захариас сообщил, что США планируют обзавестись гиперзвуковым оружием к 2020-м, гиперзвуковыми БПЛА к 2030-м и гиперзвуковыми беспилотными самолетами к 2040-м годам. Становится ясно, что технологии гиперзвука, будь то оружие или двигатели, будут занимать важное место в конструкциях будущих летательных аппаратов.

    Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи The F-35 Is Old News: U.S. Military Has Big Plans for a 6th Generation Fighter (F-35 — устаревший самолет. У Америки большие планы на истребители шестого поколения), опубликованной порталом The National Interest.

    Сообщается, что инженеры ВВС США приступили к этапу концептуального планирования истребителей шестого поколения, которые появятся в ближайшие годы.

    «Мы уже приступили к экспериментам, планированию развития и инвестициям в гиперзвуковые технологии», — заявил помощник секретаря ВВС США Арнольд Бунч.

    Новый самолет, спроектированный как следующее поколение истребителей, должен предстать перед всем миром к середине 2030-х годов. В настоящее время воздушное судно находится на самых ранних этапах концептуального планирования. На этот раз специалисты военно-воздушных сил США работают совместно с представителями военно-морского флота, чтобы на раннем этапе обсудить и согласовать требования к технологиям и возможностям будущего летательного аппарата. Пока ВВС еще не определили платформу для самолета.

    X-47 от компании Northrop Grumman

    Бунч не уточнил особенности работ на данном этапе, однако упомянул план ВВС США Air Superior 2030 («Воздушное превосходство 2030»), в котором обозначены некоторые ключевые элементы новой стратегии военно-воздушных сил.

    В ближайшие 20 лет истребители могут получить новейшие технологий скрытности, инструменты радиоэлектронной борьбы нового поколения, усовершенствованные компьютеры и возможности работы со сложными вычислениями и алгоритмами. Кроме того, воздушные суда получат больше автономии, гиперзвуковое оружие и так называемое умное покрытие, позволяющее разместить некоторые датчики снаружи и по бокам самолета.

    О некоторых характеристиках нового поколения стало известно чуть больше года назад, когда Northrop Grumman в одном из рекламных роликов показал небольшой отрывок, рассказывающий о концепции нового истребителя. Northrop является одним из крупнейших производителей оборонной промышленности США и определенно будет претендовать на государственный контракт на строительство нового самолета.

    И хотя сейчас о проекте известно мало, можно с уверенностью предположить, что Northrop уже разрабатывает и продвигает новые концепции, технологии и ранние проектные работы по указанному направлению. Согласно сообщению на портале Defense News, компания Boeing также находится на ранних этапах разработки дизайна самолета шестого поколения.

    Проект беспилотного истребителя ВВС США 6-го поколения

    Официальные представители ВМС также добавляют, что в ближайшие годы военно-морские силы, вероятно, будут работать над совместимостью беспилотных летательных аппаратов с авианосцами. Так, например самолет-демонстратор X-47B Northrop был первой беспилотной системой, которая успешно запускалась и садилась на палубу авианосца.

    Аналитики предположили, что много внимания будет уделено технологии под названием Super Cruise — она позволит новому истребителю летать на сверхзвуковых скоростях без использования форсажной камеры. В идеале это должно добавить истребителю существенное тактическое преимущество, потому что он сможет осуществлять высокоскоростное маневрирование без необходимости в ускорении. А этом, в свою очередь, увеличит продолжительность полета воздушного судна.

    Также ожидается значительное увеличение числа бортовых коммуникационных и сенсорных технологий, например, возможность обеспечения связи в реальном времени со спутниками, другими самолетами и наземными объектами. И, конечно же, новый самолет должен получить способность применять гиперзвуковое оружие.

    F-35 ВВС США

    «Умные покрытия» будут включать в себя различные датчики, расположенные снаружи самолета. Их данные будут обрабатываться с использованием компьютерных алгоритмов нового поколения для организации и отображения необходимой информации для пилота. Похожая технология уже используется в F-35. Система распределенной апертуры Northrop спроектирована для обеспечения пилотов F-35 360-градусным обзором во время воздушного боя. Камеры встроены в фюзеляж F-35, чтобы снизить сопротивление и радиолокационный след самолета.

    Также возможно, что истребитель шестого поколения будет использовать новейшую технологию скрытности, что обеспечит более эффективную защиту от систем ПВО. Помимо этого, ожидается, что самолет будет стрелять лазерами и иметь возможность совершать наступательные электронные атаки.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сша #самолет #истребитель #ввс #f-35 #вмс #гиперзвук
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