«Умное покрытие», лазеры и гиперзвук: NI раскрыл детали о новейшем истребителе США

Главный научный сотрудник ВВС США, доктор Джеффри Захариас сообщил, что США планируют обзавестись гиперзвуковым оружием к 2020-м, гиперзвуковыми БПЛА к 2030-м и гиперзвуковыми беспилотными самолетами к 2040-м годам. Становится ясно, что технологии гиперзвука, будь то оружие или двигатели, будут занимать важное место в конструкциях будущих летательных аппаратов.

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи The F-35 Is Old News: U.S. Military Has Big Plans for a 6th Generation Fighter (F-35 — устаревший самолет. У Америки большие планы на истребители шестого поколения), опубликованной порталом The National Interest.

Сообщается, что инженеры ВВС США приступили к этапу концептуального планирования истребителей шестого поколения, которые появятся в ближайшие годы.

«Мы уже приступили к экспериментам, планированию развития и инвестициям в гиперзвуковые технологии», — заявил помощник секретаря ВВС США Арнольд Бунч.

Новый самолет, спроектированный как следующее поколение истребителей, должен предстать перед всем миром к середине 2030-х годов. В настоящее время воздушное судно находится на самых ранних этапах концептуального планирования. На этот раз специалисты военно-воздушных сил США работают совместно с представителями военно-морского флота, чтобы на раннем этапе обсудить и согласовать требования к технологиям и возможностям будущего летательного аппарата. Пока ВВС еще не определили платформу для самолета.

Бунч не уточнил особенности работ на данном этапе, однако упомянул план ВВС США Air Superior 2030 («Воздушное превосходство 2030»), в котором обозначены некоторые ключевые элементы новой стратегии военно-воздушных сил.

В ближайшие 20 лет истребители могут получить новейшие технологий скрытности, инструменты радиоэлектронной борьбы нового поколения, усовершенствованные компьютеры и возможности работы со сложными вычислениями и алгоритмами. Кроме того, воздушные суда получат больше автономии, гиперзвуковое оружие и так называемое умное покрытие, позволяющее разместить некоторые датчики снаружи и по бокам самолета.

О некоторых характеристиках нового поколения стало известно чуть больше года назад, когда Northrop Grumman в одном из рекламных роликов показал небольшой отрывок, рассказывающий о концепции нового истребителя. Northrop является одним из крупнейших производителей оборонной промышленности США и определенно будет претендовать на государственный контракт на строительство нового самолета.

И хотя сейчас о проекте известно мало, можно с уверенностью предположить, что Northrop уже разрабатывает и продвигает новые концепции, технологии и ранние проектные работы по указанному направлению. Согласно сообщению на портале Defense News, компания Boeing также находится на ранних этапах разработки дизайна самолета шестого поколения.

Официальные представители ВМС также добавляют, что в ближайшие годы военно-морские силы, вероятно, будут работать над совместимостью беспилотных летательных аппаратов с авианосцами. Так, например самолет-демонстратор X-47B Northrop был первой беспилотной системой, которая успешно запускалась и садилась на палубу авианосца.

Аналитики предположили, что много внимания будет уделено технологии под названием Super Cruise — она позволит новому истребителю летать на сверхзвуковых скоростях без использования форсажной камеры. В идеале это должно добавить истребителю существенное тактическое преимущество, потому что он сможет осуществлять высокоскоростное маневрирование без необходимости в ускорении. А этом, в свою очередь, увеличит продолжительность полета воздушного судна.

Также ожидается значительное увеличение числа бортовых коммуникационных и сенсорных технологий, например, возможность обеспечения связи в реальном времени со спутниками, другими самолетами и наземными объектами. И, конечно же, новый самолет должен получить способность применять гиперзвуковое оружие.

«Умные покрытия» будут включать в себя различные датчики, расположенные снаружи самолета. Их данные будут обрабатываться с использованием компьютерных алгоритмов нового поколения для организации и отображения необходимой информации для пилота. Похожая технология уже используется в F-35. Система распределенной апертуры Northrop спроектирована для обеспечения пилотов F-35 360-градусным обзором во время воздушного боя. Камеры встроены в фюзеляж F-35, чтобы снизить сопротивление и радиолокационный след самолета.

Также возможно, что истребитель шестого поколения будет использовать новейшую технологию скрытности, что обеспечит более эффективную защиту от систем ПВО. Помимо этого, ожидается, что самолет будет стрелять лазерами и иметь возможность совершать наступательные электронные атаки.