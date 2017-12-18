Очередная провокация: Додона возмутил отзыв посла Молдавии из России
Кишинев, 18 декабря. Президент Молдавии Игорь Додон возмущен решением отозвать посла Андрея Негуцу из России, принятое МИДЕИ страны. По его словам, это является «очередной провокацией проевропейского правительства», направленной на срыв партнерства с Россией.
Додом отметил, что недружественный шаг был сделан непосредственно перед его визитом в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина. Однако сорвать поездку лидера Молдавии в Россию оппонентам не удастся, заверил он.
Додон также напомнил, что народ Молдавии хочет выстраивания партнерских отношений с Россией. По его словам, решение об отзыве посла означает понижение уровня дипломатических отношений с главным стратегическим партнером Кишинева на неопределенный срок.
«Расцениваю это как очередную провокацию проевропейского правительства, направленную на подрыв стратегического партнерства между нашими странами», — заявил Додон ТАСС.