Украина надеется получить статус «аспиранта» при НАТО

Киев, 18 декабря Украинская сторона рассчитывает на получение статуса «аспиранта» при Североатлантическом альянсе (НАТО). Об этом рассказал первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко.

Он надеется на то, что данный вопрос будет обсуждаться на летнем саммите НАТО в 2018 году.

«Я убежден, что на этом саммите в ходе комиссии Украина — НАТО будут обсуждаться вопросы предоставления Украине статуса «аспиранта» при НАТО», — подчеркнул Литвиненко.

Речь идет о возможности предоставления Киеву статуса партнера альянса «с увеличенными возможностями».

Напомним, ранее заместитель премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила о том, что украинская сторона якобы является равноправным партнером НАТО.