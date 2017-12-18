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Украина
Украина надеется получить статус «аспиранта» при НАТО
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    Украина надеется получить статус «аспиранта» при НАТО

    19:00  18 Декабря 2017  /обновлено: 19:01  18 Декабря 2017
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    Украина надеется получить статус «аспиранта» при НАТО

    Киев, 18 декабря Украинская сторона рассчитывает на получение статуса «аспиранта» при Североатлантическом альянсе (НАТО). Об этом рассказал первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко.

    Он надеется на то, что данный вопрос будет обсуждаться на летнем саммите НАТО в 2018 году.

    «Я убежден, что на этом саммите в ходе комиссии Украина — НАТО будут обсуждаться вопросы предоставления Украине статуса «аспиранта» при НАТО», — подчеркнул Литвиненко.

    Речь идет о возможности предоставления Киеву статуса партнера альянса «с увеличенными возможностями».

    Напомним, ранее заместитель премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила о том, что украинская сторона якобы является равноправным партнером НАТО.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #нато
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