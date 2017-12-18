Сирия и Россия обсуждают создание ОЭЗ на территории САР: каковы перспективы такого сотрудничества

Сирийское правительство заинтересовано возможностью создания особых экономических зон (ОЭЗ), где будет действовать льготный режим осуществления той или иной деятельности в рамках сотрудничества с Россией. Об этом рассказал замминистра экономического развития РФ Алексей Груздев после визита в Сирию:

«Партнеры уже сейчас говорят о создании и развитии особых экономических зон. Объективно спрос, конечно же, на промышленную продукцию, на дорожно-строительную технику, на сельхозмашиностроение, здесь будет существовать. Вопрос расчетов — это то, что еще предстоит решать, но через совместные инвестиции, в том числе и в добывающие проекты, я думаю, что в перспективе этот вопрос также может быть решен».

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов прокомментировал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) возможность создания и развития особых экономических зон в Сирии для России. Наш собеседник, прежде всего, отметил, что визит российской делегации с представителями Министерства экономического развития Российской Федерации — это важное событие для Сирии и России:

«Как в двусторонних отношениях, так и в развитии ситуации в Сирийской Арабской Республики и, я бы сказал, на Ближнем Востоке в принципе, поскольку этот визит свидетельствует о заинтересованности российской и сирийской стороны в развитии экономического сотрудничества в восстановлении сирийской экономики, которая нуждается в этом восстановлении, после завершения сирийского кризиса».

Говоря о перспективах такого сотрудничества, эксперт напомнил, что президент Сирии Башар Асад неоднократно заявлял, что российским структурам будут предоставлены всевозможные привилегии во взаимодействии с сирийскими коллегами:

«Об этом говорил и посол Сирии в Москве Риад Хаддад. Еще ранее, я сошлюсь на свое пребывание в Сирии в конце 2016-го года, представители сирийского руководства рассказывали нам о том, что уже на тот момент у сирийского правительства существовал план восстановления экономики, различных ее отраслей, конкретные меры, которые для этого нужно предпринять. Сейчас мы наблюдаем именно реализацию этих планов».

Создание особых экономических зон и их реализация в Сирии, по мнению нашего собеседника, будет способствовать этим планам:

«Здесь важно сказать, что эти зоны могут быть созданы в уже существующих зонах деэскалации, где на данный момент не ведется активных боевых действий. Хотя надо признать, что ситуация в Сирии по-прежнему остается достаточно сложной».

Напомним, 6 декабря Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что все бандформирования «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ) на территории Сирии уничтожены, а сама территория освобождена. Однако позднее Владимир Путин уточнил, что опасность кочующих групп боевиков по-прежнему сохраняется. Наш собеседник обратил внимание на то, что до сих пор также существуют проблемы, которые связаны с действиями различных вооруженных, в том числе, исламистских группировок, которые рядом внешних игроков считаются так называемой «умеренной» сирийской оппозицией:

«Но на самом деле это террористические группировки, о чем говорилось и российским военным руководством. Поэтому ситуация в Сирии остается сложной, но, тем не менее, сейчас боевые действия имеют не такую интенсивность».

Как объяснил эксперт, именно факт снижения активности боевых действий в Сирии позволил поставить вопрос о создании особых экономических зон и развития сотрудничества в различных областях и, прежде всего, тех, которые упоминает замминистра экономического развития РФ:

«Представители сирийского руководства говорили, в чем нуждается сирийская экономика: это развитие электроэнергетики, поскольку многие линии ЛЭП разрушены и требуется их восстановление, восстановление объектов электроэнергетики, это развитие транспортных систем, развитие сельхозструктур, поскольку Сирия нуждается сейчас в продовольствии. Поэтому здесь большое поле для взаимодействия сирийской и российской стороны».

1 Организация запрещена на территории РФ.