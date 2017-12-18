Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пассажир напал на таксиста с ножом и угнал автомобиль в Орске
Украина
«Вот из-за кого Саакашвили не может майдан собрать»: украинцы в восторге от концерта рэпера из РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Вот из-за кого Саакашвили не может майдан собрать»: украинцы в восторге от концерта рэпера из РФ

    19:11  18 Декабря 2017  /обновлено: 19:11  18 Декабря 2017
    3860

    «Вот из-за кого Саакашвили не может майдан собрать»: украинцы в восторге от концерта рэпера из РФ

    Киев, 18 декабря. Известный российский рэп-исполнитель Oxxxymiron выступил в Киеве вместе с американским рэпером Dizaster.

    Dizaster появился на сцене в конце двухчасового концерта российского рэпера. Это стало сюрпризом для всех, кто присутствовал на выступлении, так как американский репер не был указан на афишах.

     «У нас американский араб и русский еврей, и я считаю, что то, что мы здесь, на этой сцене, - хорошо, и важно, что это в Киеве. Вы меня поняли», — заявил со сцены Oxxxymiron.

    Появление американского репера на концерте российского артиста в Киеве вызвало бурную реакцию со стороны украинцев в соцсетях. Украинская публика пришла в восторг от концерта российского репера в Киеве и делится впечатлениями в социальных сетях.

    «Так вот из-за кого Саакашвили не может народ на майдан насобирать», — пишет Анна Анна.

    «Вот из-за кого Саакашвили не может майдан собрать»: украинцы в восторге от концерта рэпера из РФ

    «Вот если бы еще Саакашвили на сцену выбежал и на грузинском зачитал», — пишет Вадим Жидилев.

    «Вот из-за кого Саакашвили не может майдан собрать»: украинцы в восторге от концерта рэпера из РФ

    «А тех, кто пришел на концерт российского артиста из страны не выгонят?», — интересуется РАБАРБЕР.

    «Вот из-за кого Саакашвили не может майдан собрать»: украинцы в восторге от концерта рэпера из РФ

    «В Киеве? Это Украина что ли?! Нам же везде рассказывают, что Украина якобы ведет войну с Россией, даже сам Порошенко заявлял, что Россия — ахрессор, что на их страну якобы напало другое государство, а по факту украинцам оказывается вообще плевать на все — они веселятся, на концерты ходят, митинги проводят», — отмечает Pavol.

    «Вот из-за кого Саакашвили не может майдан собрать»: украинцы в восторге от концерта рэпера из РФ

    «Русский еврей, американский араб, немецко-украинский африканец, и португалец на битах. Это прекрасно», — пишет Владислав Сабельников.

    «Вот из-за кого Саакашвили не может майдан собрать»: украинцы в восторге от концерта рэпера из РФ

    «Просто огромное спасибо. Нет слов, это было эпично», — отмечает Настюха.

    «Вот из-за кого Саакашвили не может майдан собрать»: украинцы в восторге от концерта рэпера из РФ

    «Аж второе дыхание открылось, когда Дизастер залетел на сцену. Взорвали площадку, лучшие, просто лучшие», — пишет Венецианский купец.

    «Вот из-за кого Саакашвили не может майдан собрать»: украинцы в восторге от концерта рэпера из РФ

    «Шел на концерт с болями, спазмами и температурой, но так орал и плясал что забыл об этом напрочь», — отмечает Александр Головин.

    «Вот из-за кого Саакашвили не может майдан собрать»: украинцы в восторге от концерта рэпера из РФ

    «Ребят, голоса нет, ног не чувствую, уши не слышат и это великолепно. Спасибо вам, это все на что я способна сейчас», — делится впечатлениями Александра.

    «Вот из-за кого Саакашвили не может майдан собрать»: украинцы в восторге от концерта рэпера из РФ

    Стоит отметить, что накануне сторонники Саакашвили попытались штурмом взять Октябрьский дворец в Киеве, где в это время проходил спектакль для детей. В результате столкновений пострадали 30 сотрудников полиции. Несмотря на заявление Саакашвили о том, что его сторонники имели разрешение на проведение мероприятия в общественном здании, украинская полиция возбудила уголовное дело по факту захвата Октябрьского дворца.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #киев #украина #саакашвили #концерт #украинцы #oxxxymiron #dizaster
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть