«Вот из-за кого Саакашвили не может майдан собрать»: украинцы в восторге от концерта рэпера из РФ

Киев, 18 декабря. Известный российский рэп-исполнитель Oxxxymiron выступил в Киеве вместе с американским рэпером Dizaster.

Dizaster появился на сцене в конце двухчасового концерта российского рэпера. Это стало сюрпризом для всех, кто присутствовал на выступлении, так как американский репер не был указан на афишах.

«У нас американский араб и русский еврей, и я считаю, что то, что мы здесь, на этой сцене, - хорошо, и важно, что это в Киеве. Вы меня поняли», — заявил со сцены Oxxxymiron.

Появление американского репера на концерте российского артиста в Киеве вызвало бурную реакцию со стороны украинцев в соцсетях. Украинская публика пришла в восторг от концерта российского репера в Киеве и делится впечатлениями в социальных сетях.

«Так вот из-за кого Саакашвили не может народ на майдан насобирать», — пишет Анна Анна. «Вот если бы еще Саакашвили на сцену выбежал и на грузинском зачитал», — пишет Вадим Жидилев. «А тех, кто пришел на концерт российского артиста из страны не выгонят?», — интересуется РАБАРБЕР. «В Киеве? Это Украина что ли?! Нам же везде рассказывают, что Украина якобы ведет войну с Россией, даже сам Порошенко заявлял, что Россия — ахрессор, что на их страну якобы напало другое государство, а по факту украинцам оказывается вообще плевать на все — они веселятся, на концерты ходят, митинги проводят», — отмечает Pavol. «Русский еврей, американский араб, немецко-украинский африканец, и португалец на битах. Это прекрасно», — пишет Владислав Сабельников. «Просто огромное спасибо. Нет слов, это было эпично», — отмечает Настюха. «Аж второе дыхание открылось, когда Дизастер залетел на сцену. Взорвали площадку, лучшие, просто лучшие», — пишет Венецианский купец. «Шел на концерт с болями, спазмами и температурой, но так орал и плясал что забыл об этом напрочь», — отмечает Александр Головин. «Ребят, голоса нет, ног не чувствую, уши не слышат и это великолепно. Спасибо вам, это все на что я способна сейчас», — делится впечатлениями Александра.

Стоит отметить, что накануне сторонники Саакашвили попытались штурмом взять Октябрьский дворец в Киеве, где в это время проходил спектакль для детей. В результате столкновений пострадали 30 сотрудников полиции. Несмотря на заявление Саакашвили о том, что его сторонники имели разрешение на проведение мероприятия в общественном здании, украинская полиция возбудила уголовное дело по факту захвата Октябрьского дворца.