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Выборы-2018: ЦИК будет рассматривать заявки всех кандидатов в президенты
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    Выборы-2018: ЦИК будет рассматривать заявки всех кандидатов в президенты

    18:30  18 Декабря 2017  /обновлено: 18:30  18 Декабря 2017
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    Выборы-2018: ЦИК будет рассматривать заявки всех кандидатов в президенты

    Москва, 18 декабря. Центральный избирательный комитет (ЦИК) будет рассматривать заявки всех потенциальных кандидатов в президенты страны согласно абсолютно одинаковой процедуре. Соответствующее заявление сделала глава ЦИК Элла Памфилова.

    «Абсолютно ко всем одинаковая, формальная процедура ко всем. Когда нам принесут документы, будем рассматривать так как положено», — цитирует ее слова ТАСС.

    По ее словам, процедура «одна для всех», однако рассмотрение будет проходить индивидуально, исходя из специфики кандидата. Таким образом Памфилова ответила на вопрос журналиста об участии в выборах-2018 блогера Алексея Навального.

    Глава ЦИК также добавила, что начало рассмотрения каждого отдельного кандидата начнется после проведения собрания рабочих групп или съезда партий.

    Ранее сообщалось, что петербургский бизнесмен претендует на пост президента России. В частности, Александр Чухлебов объявил о своем желании баллотироваться в президенты России.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #цик #памфилова #выборы-2018
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