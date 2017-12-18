Сторонники Порошенко готовят в центре Киева ответ «михомайдану» с кофе и конфетами Roshen

Киев, 18 декабря. Сторонники президента Украины Петра Порошенко готовят ответ на протестные акции в центре Киева, которые окрестили «михомайданом» в честь бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили.

Сторонники Порошенко готовят ответ «михомайдану». Они намерены провести в ближайшее воскресенье, 24 декабря, митинг, который назвали «Кофе на Крещатике».

«С собой иметь хорошее настроение, кофе в термосах, бутерброды и конфеты Roshen!» — призывают они.

Акции в поддержку Саакашвили они называют «политическими вакханалиями».

«Цель — показать обществу несколько иную картинку, чем еженедельные политические вакханалии и попытка штурма Октябрьского дворца!», — добавляют сторонники Порошенко.

Ранее украинский блогер заявил, что Саакашвили «совершил большую политическую ошибку», заявив, что он человек, который может ошибаться и поддаваться на провокации.