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Украина
Сторонники Порошенко готовят в центре Киева ответ «михомайдану» с кофе и конфетами Roshen
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    Сторонники Порошенко готовят в центре Киева ответ «михомайдану» с кофе и конфетами Roshen

    18:39  18 Декабря 2017  /обновлено: 18:39  18 Декабря 2017
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    Сторонники Порошенко готовят в центре Киева ответ «михомайдану» с кофе и конфетами Roshen

    Киев, 18 декабря. Сторонники президента Украины Петра Порошенко готовят ответ на протестные акции в центре Киева, которые окрестили «михомайданом» в честь бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили.

    Сторонники Порошенко готовят ответ «михомайдану». Они намерены провести в ближайшее воскресенье, 24 декабря, митинг, который назвали «Кофе на Крещатике».

    «С собой иметь хорошее настроение, кофе в термосах, бутерброды и конфеты Roshen!» — призывают они.

    Сторонники Порошенко готовят в центре Киева ответ «михомайдану» с кофе и конфетами Roshen

    Акции в поддержку Саакашвили они называют «политическими вакханалиями».

    «Цель — показать обществу несколько иную картинку, чем еженедельные политические вакханалии и попытка штурма Октябрьского дворца!», — добавляют сторонники Порошенко.

    Ранее украинский блогер заявил, что Саакашвили «совершил большую политическую ошибку», заявив, что он человек, который может ошибаться и поддаваться на провокации.

    Автор: Катерина Тимошенская
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