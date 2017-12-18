Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пассажир напал на таксиста с ножом и угнал автомобиль в Орске
Общество
Правозащитница Алексеева попросила Путина взять под патронат фонд Доктора Лизы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Правозащитница Алексеева попросила Путина взять под патронат фонд Доктора Лизы

    22:00  18 Декабря 2017
    483

    Правозащитница Алексеева попросила Путина взять под патронат фонд Доктора Лизы

    Москва, 18 декабря. Руководитель правозащитной организации «Московская хельсинская группа» Людмила Алексеева призвала Путина взять под патронат детский фонд «Справедливая помощь», созданный Елизаветой Сидоровой (Доктор Лиза).

    С таким обращением Алексеева выступила, когда ей вручали госпремию за достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности. По ее словам, в прошлом году такую же премию по праву получила Доктор Лиза, которая вскоре погибла в авиакатастрофе.

    Правозащитница Алексеева попросила Путина взять под патронат фонд Доктора Лизы

    «Она погибла через две недели после награждения на пути к тем, кто нуждался в ее помощи. Господин президент, прошу вас, возьмите фонд Доктора Лизы под свой патронат», — отметила Алексеева, едва сдерживая слезы.

    Напомним, что Елизавета Сидорова погибла 25 декабря 2016 года, когда направлялась в Сирию, чтобы передать партию лекарств университетскому госпиталю Тишрин в Латакии. Самолет Ту-154Б-2 ВВС России разбился посреди Черного моря через 70 секунд после вылета из Сочи, где он садился на дозаправку.

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #доктор лиза #фонд #алексеева
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть