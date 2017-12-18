Правозащитница Алексеева попросила Путина взять под патронат фонд Доктора Лизы
Москва, 18 декабря. Руководитель правозащитной организации «Московская хельсинская группа» Людмила Алексеева призвала Путина взять под патронат детский фонд «Справедливая помощь», созданный Елизаветой Сидоровой (Доктор Лиза).
С таким обращением Алексеева выступила, когда ей вручали госпремию за достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности. По ее словам, в прошлом году такую же премию по праву получила Доктор Лиза, которая вскоре погибла в авиакатастрофе.
«Она погибла через две недели после награждения на пути к тем, кто нуждался в ее помощи. Господин президент, прошу вас, возьмите фонд Доктора Лизы под свой патронат», — отметила Алексеева, едва сдерживая слезы.
Напомним, что Елизавета Сидорова погибла 25 декабря 2016 года, когда направлялась в Сирию, чтобы передать партию лекарств университетскому госпиталю Тишрин в Латакии. Самолет Ту-154Б-2 ВВС России разбился посреди Черного моря через 70 секунд после вылета из Сочи, где он садился на дозаправку.