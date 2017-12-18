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Политика
Оппозиция Сирии надеется завершить в Астане переговоры по заключенным
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    Оппозиция Сирии надеется завершить в Астане переговоры по заключенным

    18:13  18 Декабря 2017  /обновлено: 18:14  18 Декабря 2017
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    Оппозиция Сирии надеется завершить в Астане переговоры по заключенным

    Москва, 18 декабря. Делегация вооруженной оппозиции Сирии рассчитывает завершить обсуждение обмена пленными и функционирование четвертой зоны деэскалации в ходе восьмого раунда межсирийский переговоров в Астане. Об этом заявил член делегации сирийской оппозиции Фатех Хассун.

    «Завершить обсуждение вопроса о заключенных, вхождение турецких войск, реализацию четвертой зоны деэскалации в Идлибе», — заявил Хассун в комментарии РИА Новости.

    Ранее МИД Казахстана сообщил, что восьмой раунд переговоров об урегулировании конфликта в Сирии состоится в Астане 21-22 декабря. По предварительным данным, делегацию оппозиции Сирии на переговорах в Астане возглавит председатель так называемого временного правительства Сирии Ахмад Тома.

    Автор: Алексей Громов
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    #оппозиция #сирия #переговоры #астана
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