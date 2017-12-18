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Россия
Путин: Власти выделят 4,3 млрд рублей для ухода за тяжелобольными людьми
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    Путин: Власти выделят 4,3 млрд рублей для ухода за тяжелобольными людьми

    20:00  18 Декабря 2017
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    Путин: Власти выделят 4,3 млрд рублей для ухода за тяжелобольными людьми

    Москва, 18 декабря. В следующем году российские власти планируют дополнительно выделить из федерального бюджета около 4,3 миллиарда рублей на поддержку тяжелобольных людей. Об этом рассказал в понедельник президент Российской Федерации Владимир Путин.

    «Принято решение в 2018 году дополнительно выделить из федерального бюджета 4,3 миллиарда рублей на организацию ухода за тяжелобольными людьми, обеспечение их лекарствами, медицинским оборудованием, в том числе, для использования на дому», — подчеркнул глава государства в своем выступлении на церемонии вручения премии в сфере правозащитной и благотворительной деятельности.

    Напомним, в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Владимирович Путин назвал необоснованным и недопустимым сокращение сети медучреждений в регионах.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #тяжелобольные
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