Путин: Власти выделят 4,3 млрд рублей для ухода за тяжелобольными людьми

Москва, 18 декабря. В следующем году российские власти планируют дополнительно выделить из федерального бюджета около 4,3 миллиарда рублей на поддержку тяжелобольных людей. Об этом рассказал в понедельник президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Принято решение в 2018 году дополнительно выделить из федерального бюджета 4,3 миллиарда рублей на организацию ухода за тяжелобольными людьми, обеспечение их лекарствами, медицинским оборудованием, в том числе, для использования на дому», — подчеркнул глава государства в своем выступлении на церемонии вручения премии в сфере правозащитной и благотворительной деятельности.

Напомним, в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Владимирович Путин назвал необоснованным и недопустимым сокращение сети медучреждений в регионах.

Владимир Путин. Биография