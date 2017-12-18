Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пассажир напал на таксиста с ножом и угнал автомобиль в Орске
Россия
Путин: Деятельность правозащитников в России всегда будет востребована
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин: Деятельность правозащитников в России всегда будет востребована

    18:07  18 Декабря 2017  /обновлено: 18:25  18 Декабря 2017
    105

    Путин: Деятельность правозащитников в России всегда будет востребована

    Москва, 18 декабря. Деятельность правозащитных организаций всегда будет востребована в России, потому что «колокол Герцена» будет нужен всегда и в любом обществе. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Поскольку «городов Солнца» не предвидится, то всегда будут востребованы такие люди, как вы. И дело не в двух поротых или не поротых поколениях. «Колокол», в который «звонил» Герцен и его единомышленники, он всегда будет нужен в любом обществе, и в нашей стране он еще долго будет востребован», — цитирует РИА Новости Путина.

    Глава государства отметил, что не сомневается в том, что государство и правозащитники в России продолжат совместную работу на благо общества.

    Вручая награды правозащитникам, президент России добавил, что очень надеется, что количество правозащитников в России будет увеличиваться. По словам Путина, очень важно, чтобы те организации, которые помогают людям (общественные организации, правозащитные, занимающиеся благотворительностью), продолжали развиваться. 

    Напомним, российский лидер 18 декабря вручал госпремии за достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности.

     

     

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #награды #оценка #правозащитники
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть