Путин: Деятельность правозащитников в России всегда будет востребована

Москва, 18 декабря. Деятельность правозащитных организаций всегда будет востребована в России, потому что «колокол Герцена» будет нужен всегда и в любом обществе. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

«Поскольку «городов Солнца» не предвидится, то всегда будут востребованы такие люди, как вы. И дело не в двух поротых или не поротых поколениях. «Колокол», в который «звонил» Герцен и его единомышленники, он всегда будет нужен в любом обществе, и в нашей стране он еще долго будет востребован», — цитирует РИА Новости Путина.

Глава государства отметил, что не сомневается в том, что государство и правозащитники в России продолжат совместную работу на благо общества.

Вручая награды правозащитникам, президент России добавил, что очень надеется, что количество правозащитников в России будет увеличиваться. По словам Путина, очень важно, чтобы те организации, которые помогают людям (общественные организации, правозащитные, занимающиеся благотворительностью), продолжали развиваться.

Напомним, российский лидер 18 декабря вручал госпремии за достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности.