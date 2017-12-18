Одесские дворники и сантехники массово эмигрируют в Польшу

Одесса, 18 декабря. Одесса столкнулась с острым дефицитом работников коммунальных служб из-за массовой миграции местных дворников в Польшу.

Как сообщили в мэрии города, только один ЖКС «Вузовский» недавно лишился 12 работников метлы. Сперва на заработки уехал один дворник, а позже за ним потянулись и остальные. Потерянные кадры были на хорошем счету в ЖКС — трудолюбивые и без вредных привычек.

Отметим, что эмиграция стала уделом не только одесских дворников. В Польшу также перебираются водители, сантехники и другие представители технических специальностей. А недавно ряды трудовых мигрантов пополнила юрист одного из департаментов муниципалитета. Как сообщает одесское издание «Таймер», чиновнице вряд ли удастся вести юридическую практику за рубежом, однако даже низкоквалифицированная работа, вроде официантки или уборщицы, оплачивается в Польше в несколько раз больше, чем работа по специальности на Украине.