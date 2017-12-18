Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пассажир напал на таксиста с ножом и угнал автомобиль в Орске
Украина
Президент Португалии похвалил украинцев за трудолюбие
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Президент Португалии похвалил украинцев за трудолюбие

    18:16  18 Декабря 2017  /обновлено: 18:18  18 Декабря 2017
    1059

    Президент Португалии: Украинцы очень умны и много работают

    Лиссабон, 18 декабря. Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза на встрече с президентом Украины Петром Порошенко назвал украинцев умными и работящими. По его словам, украинцы порой говорят на португальском языке лучше самих португальцев.

    «Украинцы очень умны, много работают и часто говорят на португальском лучше, чем португальцы. Так о нашей общине высказался президент Марселу Ребелу ди Соза», — написал пресс-секретарь Порошенко на своей странице в социальной сети Facebook.

    Он также напомнил, что в Португалии живет крупнейшая украинская община.

    В ходе встречи с ди Соза Порошенко предложил создать совместный украино-португальский пожарный самолет. Как рассказал Цеголко, украинская сторона предложила разработать воздушное судно на базе «Антонова».

     

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #португалия
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть