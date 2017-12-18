Президент Португалии похвалил украинцев за трудолюбие

Лиссабон, 18 декабря. Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза на встрече с президентом Украины Петром Порошенко назвал украинцев умными и работящими. По его словам, украинцы порой говорят на португальском языке лучше самих португальцев.

«Украинцы очень умны, много работают и часто говорят на португальском лучше, чем португальцы. Так о нашей общине высказался президент Марселу Ребелу ди Соза», — написал пресс-секретарь Порошенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Он также напомнил, что в Португалии живет крупнейшая украинская община.

В ходе встречи с ди Соза Порошенко предложил создать совместный украино-португальский пожарный самолет. Как рассказал Цеголко, украинская сторона предложила разработать воздушное судно на базе «Антонова».