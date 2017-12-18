Сирия новости 18 декабря 19.30: 20 бойцов SDF ранено при атаке ИГ в Дейр-эз-Зоре, в Идлибе боевики «Джейш аль-Наср» обстреливают позиции САА

Сирия, 18 декабря. 20 бойцов SDF ранено при атаке ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, в Идлибе боевики «Джейш аль-Наср» обстреливают позиции САА, в Восточной Гуте идут бои между САА и «Файлак ар-Рахман». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по зонам дислокации «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ продвигаются к Абу Дали.

«Исламское государство»1: атакует позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в Идлибе и Хаме.

«Файлак ар-Рахман»: ведет бои с САА в Восточной Гуте.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет обстрел позиций САА в Идлибе.

Курды: потеряли 20 бойцов раненными в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Информационное агентство Damascus Now пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@now_damascus), что в районах Джобар и Айн Тарма Восточной Гуты отмечаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и группировкой «Файлак ар-Рахман». Ранее сообщалось о столкновениях между правительственными войсками и боевиками радикальной оппозиции недалеко от населенного пункта Кафр Батна. Кроме того войска Башара Асада уничтожили тоннель радикалов протяженностью 300 метров недалеко от сирийской столицы. По данным местных источников, подземный ход предназначался для скрытного выдвижения и внезапных атак на позиции сирийской армии в окрестностях Дамаска.

Провинция Дейр-эз-Зор

В восточной части провинции Дейр-эз-Зор продолжаются столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и малочисленными группировками «Исламского государства». Военный источник в социальной сети Twitter (@Deirfree) отмечает, что бои между курдами и ИГИЛовцами фиксируются на территориях, захваченных SDF при поддержке сил международной коалиции во главе с США. Напомним, курдские отряды продвигались в богатых нефтью районах региона практически без единого выстрела, устанавливая контроль над поселениями, оставленными «Исламским государством». Позже террористы бежали на подконтрольные SDF территории под натиском ВКС РФ и САА. Один из источников в Twitter (@6baw2saxaq) пишет, что смертник ИГ на «джихад-мобиле» взорвал себя в районе месторождения Ат-Танк. В результате атаки 20 бойцов курдского ополчения получили ранения.

Провинция Идлиб

ВКС РФ провели массированные бомбардировки зон дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры»1 недалеко от стратегического города Абу Дали на юге провинции Идлиб. По данным информационного агентства Al-Masdar News, российские летчики также атаковали опорные пункты радикальных исламистов в окрестностях Рахаджана и Аш-Шакусии. Ранее сообщалось, что эффективная работа российской авиации позволила Сирийской арабской армии (САА) значительно продвинуться в регионе. По данным местных СМИ, правительственные войска САР базируются к югу от Абу Дали.

Боевики группировки «Джейш аль-Наср» наносят удары по расположениям Сирийской арабской армии (САА) в районе Тель Сирьятель, используя системы залпового огня «Град». Об этом сообщает в своем микроблоге в Twitter (@QalaatAlMudiq) один из местных источников.

Провинция Хама

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли ряд ударов по зонам дислокации радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» в районе города Мурек на севере провинции Хама. Об этом пишет один из местных источников в своем Twitter (@omawinewsagency). Также военный Twitter-канал (@omawinewsagency) передает, что авиация союзников атакует укрепрайоны боевиков недалеко от Аль-Латамины и Кафр Зеты.

Ранее сообщалось, что в результате столкновений между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Тахрир аш-Шам» в районе поселений Зелин и Аз-Зилакият правительственные войска выбили боевиков «Ан-Нусры» из населенных пунктов.

Ирак

Солдаты армии Ирака обнаружили спящую ячейку «Исламского государства» в районе Аль-Тармия к северу от Багдада. По данным информационного агентства Alsumaria News, террористы были арестованы.

В административном центре провинции Сулеймания курдское население вышло на акции протестов против понижения зарплат, передает местный источник в социальной сети Twitter (@AlHadath). По данным автора публикации, в результате беспорядков курды подожгли административное здание. Alsumaria News пишет, что митинги прошли во всех крупных городах иракского Курдистана. В частности, протестующие перекрыли шоссе, соединяющее Эрбиль и Киркук.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)