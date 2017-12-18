Видеодайджест новостей, вечер 18 декабря 2017 года

МИД РФ: Киев вынудил российских военных покинуть СЦКК в Донбассе Украина вынудила российских офицеров покинуть Центр контроля и координации прекращения огня в Донбассе, заявили в министерстве иностранных дел России. В Москве подчеркнули, что работа России в Центре стала невозможной, так как украинская сторона ограничивала доступ российских военных на линию соприкосновения и запрещала им общаться с мирными гражданами. Россия вынуждена покинуть СЦКК 19 декабря. Накануне в командовании вооруженными силами Донецкой народной республики заявили, что украинская сторона отказывается вести диалог с представителями ДНР, и не исключили резкого роста числа провокаций со стороны ВСУ после выхода России.

Информация ЦРУ о подготовке терактов в Петербурге спасла много жизней — Кремль Дмитрий Песков. Переданная ЦРУ российским спецслужбам информация о подготовке теракта в Петербурге помогла спасти множество жизней , заявил пресс-секретарь российского лидера По его словам, действия сотрудников американской разведки вызывают удивление и признательность, о чем накануне в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщил Владимир Путин. Песков подчеркнул необходимость стремиться к результативному взаимодействую спецслужб России и США, как в случае с передачей данных о подготовке взрывов. Ранее представители командования Северо-Западного военного округа сообщили, что в России на данный момент пытаются действовать около 40 террористических группировок. За текущий год в Северо-Западном регионе обезвредили более 20 тысяч взрывных устройств.

В Сирии восстанавливают разгромленный ИГИЛ1 Твенанский газовый завод Али Ганем посетил газовое поле Твенан в провинции Хомс, где проконтролировал процесс Министр нефти и минеральных ресурсов Сириипосетил газовое поле Твенан в провинции Хомс, где проконтролировал процесс восстановления разрушенного ИГИЛ (запрещенная в России группировка — прим. ред.) Твенанского газового завода. За ходом работ наблюдали и корреспонденты Федерального агентства новостей. Власти Сирии начали восстановление нефтегазовой инфраструктуры после разгрома террористической группировки «Исламское государство»1. Боевики захватили крупнейшие нефтяные и газовые поля в Сирии и использовали их для собственного обогащения. Газовое поле Твенан было освобождено от террористов 18 августа при активной поддержке ВКС РФ. Отступая, члены группировки пытались причинить заводам, скважинам и другим объектам максимальный ущерб.

В Киеве потребовали экстрадиции Саакашвили Михаила Саакашвили. Депутаты Верховной рады Украины призвали как можно скорее экстрадировать экс-губернатора Одесской области Парламентарий от «Блока Петра Порошенко» Ирина Фриз потребовала выслать политика «куда угодно», комментируя попытку сторонников бывшего президента Грузии взять штурмом Октябрьский дворец в Киеве. По словам депутата, Саакашвили нужен не импичмент украинского президента Петра Порошенко, а «власть в стране в десять раз больше той, из которой он позорно бежал». Напомним, накануне несколько тысяч сторонников Саакашвили вновь вышли на «Марш за импичмент» в Киеве и попытались проникнуть в Октябрьский дворец.

1 Организация запрещена на территории РФ.