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Политика
Путин: Мечты социалистов-утопистов о «городах Солнца» вряд ли сбудутся
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    Путин: Мечты социалистов-утопистов о «городах Солнца» вряд ли сбудутся

    17:58  18 Декабря 2017  /обновлено: 18:13  18 Декабря 2017
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    Путин: Мечты социалистов-утопистов о «городах Солнца» вряд ли сбудутся

    Москва, 18 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что мечты социалистов-утопистов о «городах Солнца» не сбудутся.

    «(Анри — прим. ред. ФАН) Сен Симон и другие социалисты-утописты, а потом и другие люди, которые искренне стремились к добру, мечтали о городах Солнца, но таких городов нет и вряд ли когда-то будет», — заявил глава государства.

    По его словам, некоторые люди не знают о том, что во многих странах не соблюдаются права. В качестве примера Путин привел проведенный в США эксперимент.

    Так, в Соединенных Штатах прямо на улице провели опрос прохожих. Зачитывая статьи конституции или Билля о правах США. Кто-то в ответ на это грозился вызвать полицию, другие назвали это пропагандой, третьи собирались позвонить в ФБР, рассказал президент.

    «Я думаю, что такое состояние дел, оно в подавляющем большинстве стран», — добавил Путин.

     

    Автор: Алексей Громов
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