Путин: Мечты социалистов-утопистов о «городах Солнца» вряд ли сбудутся

Москва, 18 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что мечты социалистов-утопистов о «городах Солнца» не сбудутся.

«(Анри — прим. ред. ФАН) Сен Симон и другие социалисты-утописты, а потом и другие люди, которые искренне стремились к добру, мечтали о городах Солнца, но таких городов нет и вряд ли когда-то будет», — заявил глава государства.

По его словам, некоторые люди не знают о том, что во многих странах не соблюдаются права. В качестве примера Путин привел проведенный в США эксперимент.

Так, в Соединенных Штатах прямо на улице провели опрос прохожих. Зачитывая статьи конституции или Билля о правах США. Кто-то в ответ на это грозился вызвать полицию, другие назвали это пропагандой, третьи собирались позвонить в ФБР, рассказал президент.