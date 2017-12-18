Главные новости 18 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей понедельника, 18 декабря.

Кампания по выборам президента официально началась в России, соответствующее постановление Совета Федерации опубликовано в «Российской газете». Выборы-2018: в России официально стартовала избирательная кампания.

Бывший руководитель службы британской внешней разведки МИ-6 Джон Сойерс рассказал, кто является главным инициатором санкций против России. Экс-глава МИ-6 рассказал, кто является главным инициатором санкций против России.

Фотографии альтернативной формы олимпийской сборной России по хоккею, на которой нет изображения российского флага и герба, появились в Сети. Фото нового варианта формы хоккейной сборной России на ОИ-2018 появились в Сети.

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич, комментируя заявление главы МИД Британии Бориса Джонсона об аналогии между РФ и Спартой, сравнил политика с персонажем романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Клинцевич ответил Джонсону фразой из «Золотого теленка» Ильфа и Петрова.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что российский проект «Северный поток – 2» может привести к фатальным последствиям для Украины. Премьер Польши объяснил, почему «Северный поток -2» смертельно опасен для Украины.

Исчезает единственный канал связи Киева с Донецком и Луганском. Отзыв российских военных из Соледара: ситуация в Донбассе ухудшается.

Россия обратилась к США с просьбой вывести американские ядерные вооружения из Европы, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Михаил Ульянов. Россия попросила США убрать ядерное оружие из Европы.

В России нет пенсионеров, чей доход был бы ниже прожиточного минимума, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда России. Пенсионный фонд не нашел в России бедных пенсионеров.

В Восточной Гуте в окрестностях сирийской столицы уничтожен 300-метровый тоннель, в котором скрывались террористы. Сирия: в пригороде Дамаска уничтожен тоннель с боевиками внутри.

На YouTube авторы каналам Vivid Maps представили, что будет с нашей планетой, в случае если выдернуть «пробку» со дна мирового океана. Что станет с планетой: появилось видео последствий выдергивания «пробки» со дна океана.