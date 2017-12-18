Миллионы россиян считают, что лжете вы: на российском ТВ осадили украинца Трюхана, обвинившего землячку во лжи

В студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» 18 декабря обсуждали вывод российских военных из Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон в Донбассе (СЦКК), когда разговор перешел на повышенные тона.

Украинка Елена Бережная, возглавляющая Институт правовой политики и социальной защиты, а также Антифашистскую правозащитную Лигу напомнила, что на прошедшем в декабре в Вене заседании совета министров иностранных дел многие страны поддержали проект российской резолюции о создании миссии ООН по содействию охране наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая позволила бы улучшить работу наблюдателей в Донбассе, в том числе и СЦКК, но украинская сторона заблокировала принятие этой резолюции.

«Для чего это делается? Чтобы оставить в Донбассе добровольческие батальоны, которые не контролируются даже украинской властью и вступают в конфликты с ВСУ. Там наркомания, алкоголизм, там 10 тысяч небоевых потерь, о которых официально говорил военный прокурор Украины Анатолий Матиос… », — начала объяснять Елена Бережная.

Договорить ей помешал Вадим Трюхан, председатель правления общественной организации «Европейское движение Украины» — он обвинил землячку во лжи. По мнению Трюхана, ситуация в Донбассе обстоит совершенно иначе.

«Мы долго эту ложь будем слушать? Приглашайте экспертов, которые разбираются в теме. Она обманывает миллионы россиян, которые смотрят вашу программу», — недипломатично повел себя украинский дипломат.

«Вадим Валерьевич, миллионы россиян считают, что лжете вы», — вступился за Елену Бережную ведущий программы Евгений Попов.

И тогда украинский политик смогла закончить свою мысль.

«Если российские военные, которые были некой сдерживающей силой, уйдут из СЦКК, то, возможно, начнется широкомасштабная операция со стороны Украины, начнутся интенсивные бомбежки по мирному населению», — отметила Елена Бережная.

Ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич добавил, что происходящее нельзя рассматривать без учета того, что «все действия киевской власти диктуются из Вашингтона».