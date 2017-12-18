Ученые объяснили, почему опасно спать рядом со смартфоном

Сан-Франциско, 18 декабря. Засыпать рядом со смартфоном опасно, заявили специалисты департамента здравоохранения штата Калифорния.

Ученые обнаружили серьезные угрозы для человека, который постоянно держит при себе смартфон. Специалисты выявили, что у него могут развиться бесплодие, головная боль и даже онкология. Также тесное взаимодействие с гаджетом на протяжении долгого времени грозит ухудшением слуха, сна и памяти.

Особенно американские специалисты отметили опасность устройства при передаче или скачивании различных файлов. В зоне особого риска находятся дети и подростки, так как радиочастотная энергия влияет на организм в процессе роста, передает «Вечерняя Москва».

Ученые советуют ограничить контакты со смартфоном при передаче информации, разговаривать с помощью наушников, а также не держать телефон близко к себе во время сна.