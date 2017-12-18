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Молдавия отозвала посла из России
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    Молдавия отозвала посла из России

    18:01  18 Декабря 2017  /обновлено: 18:02  18 Декабря 2017
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    Молдавия отозвала посла из России

    Кишинев, 18 декабря. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии приняло решение отозвать своего посла в РФ Андрея Негуцу. 

    «В связи со случаями преследования и запугивания органами Российской Федерации официальных лиц и политических деятелей Республики Молдова, их активизацию в последнее время и отсутствие реакции на неоднократные официальные обращения молдавских властей по поводу этих случаев МИДЕИ решило отозвать посла Андрея Негуцу», — приводит ТАСС текст официального сообщения.

    Во внешнеполитическом ведомстве Молдавии отметили, что посол вызван из России на неопределенный срок для консультаций. В ходе консультаций Кишинев планирует найти пути преодоления сложившейся ситуации, а также выработать меры, которые в будущем помогут избежать ситуаций, способных повредить отношениям России и Молдавии.

    Эти отношения, отмечается в сообщении, распространенном МИД Молдавии, должны базироваться на дружбе, доверии и взаимном уважении. 

    Отметим, министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии находится под контролем правящей проевропейской коалиции.

    Реакция президента Молдавии на это решение МИД пока не известна, в то же время ранее он неоднократно заявлял, что внешнеполитическое ведомство затрудняет усилия, которые он прикладывает для улучшения отношений с Москвой.  

    Автор: Федор Веснин
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    #россия #молдавия #посол #кишинев
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