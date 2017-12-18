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Украина
На Украине заменят министра обороны по требованию НАТО
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    На Украине заменят министра обороны по требованию НАТО

    18:45  18 Декабря 2017  /обновлено: 18:45  18 Декабря 2017
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    На Украине заменят министра обороны по договоренности с НАТО

    Киев, 18 декабря. В 2018 году на Украине должен появиться гражданский министр обороны. Об этом рассказал глава представительства Североатлантического альянса (НАТО) на Украине Александр Винников.

    Речь идет о реализации требований Стратегического оборонного бюллетеня, который был одобрен руководством НАТО. Сейчас оборонное ведомство страны возглавляет генерал Степан Полторак.

    «Дальнейшая активная имплементация обязательств по оборонным реформам в Украине в рамках Стратегического оборонного бюллетеня, в том числе — переход к гражданскому министру обороны в 2018 году», — напомнил Винников.

    В следующем году Киеву также предстоит принять концепцию реформы Службы безопасности Украины (СБУ) и новый закон о нацбезопасности.

    Напомним, ранее бывший народный депутат Верховной рады Украины Анна Герман рассказала о том, что украинцы перестали стремиться в Североатлантический альянс.

    Автор: Алексей Громов
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    #минобороны #украина #нато
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