На Украине заменят министра обороны по требованию НАТО

Киев, 18 декабря. В 2018 году на Украине должен появиться гражданский министр обороны. Об этом рассказал глава представительства Североатлантического альянса (НАТО) на Украине Александр Винников.

Речь идет о реализации требований Стратегического оборонного бюллетеня, который был одобрен руководством НАТО. Сейчас оборонное ведомство страны возглавляет генерал Степан Полторак.

«Дальнейшая активная имплементация обязательств по оборонным реформам в Украине в рамках Стратегического оборонного бюллетеня, в том числе — переход к гражданскому министру обороны в 2018 году», — напомнил Винников.

В следующем году Киеву также предстоит принять концепцию реформы Службы безопасности Украины (СБУ) и новый закон о нацбезопасности.

Напомним, ранее бывший народный депутат Верховной рады Украины Анна Герман рассказала о том, что украинцы перестали стремиться в Североатлантический альянс.