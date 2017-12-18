Соловьев отреагировал на слова премьер-министра Польши об угрозе «Северного потока-2» для Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уверен, что проект российского магистрального газопровода «Северный поток-2» опасен для Украины, а его реализация угрожает интересам Киева, может привести к фатальным последствиям. Об этом он сообщил в эфире радиостанции Szczecin.

Если Украина может предложить «Газпрому» условия, при которых транзит через ее территорию будет выгоднее, то руководство российского концерна рассмотрит такой вариант. Пока же Киев действительно может остаться за бортом, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей известный российский телеведущий, писатель и журналист Владимир Соловьев.

По словам Моравецкого, официальная Варшава считает проект «Северного потока-2» очень вредным, поскольку он угрожает безопасности Центральной Европы.

«Это проект может быть даже смертельным для Украины, нашего непосредственного соседа», — подчеркнул польский чиновник.

Представитель Польши также отметил, что отстранение Украины от транзита газа может привести к деэскалации ситуации в Донбассе.

«Видимо, господин Моравецкий не понимает, о чем вообще говорит. Как известно, Польша собирается покупать сжиженный природный газ у американцев. А Россия, как поставщик газа, очевидно, заинтересована в том, чтобы доставить газ максимально дешево на рынок. «Северный поток-2» дает возможность доставить топливо гораздо дешевле, чем через Украину. Причем гораздо стабильнее и надежнее, учитывая все политические риски, связанные с действиями Киева», — поясняет ситуацию Соловьев.

Собеседник ФАН подчеркивает, что строительство «Северного потолка-2» также исключает обновление газотранспортной системы Украины: «Киеву сейчас не до этого, и, как я понимаю, вкладывать деньги туда они не собираются».

«А поэтому то, что премьер-министр Польши почему-то вдруг интересуется ценами, которые «придут» в Германию, которая является как-никак нашим основным потребителем — очень странно. Или он считает, что чисто экономические отношения должны служить неким абстрактным интересам Украины и Польши непонятно почему. Если Украина может предложить «Газпрому» условия, при которых транзит через ее территорию будет выгоднее, то руководство российского концерна рассмотрит такой вариант, ну а пока: Киев останется за бортом», — говорит известный телеведущий.

Премьер-министр Польши уверен, что реализация «Северного потока-2» может привести к тому, что Варшава «будет снова подвергаться ценовому диктату со стороны «Газпрома» и России».

«Какому диктату и как они могут подвергаться? У них какие-то свои представления, которые даже серьезно комментировать невозможно. Кто или что им может диктовать? Это же рынок: есть желание — покупают, нет желания — не покупают», — заключил Владимир Соловьев.

Напомним, «Северный поток-2» позволит связать Россию и Германию через Балтийское море. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода, общая пропускная способность которых составит 55 миллиардов кубических метров. Газопровод является расширением «Северного потока — 1», две нитки которого с 2012 года уже поставляют в Европу 55 миллиардов кубометров газа. Проект позволит поставлять газ в Европу в обход транзитных государств. Примечательно, что транзит голубого топлива в обход Украины позволит российскому концерну экономить до миллиарда долларов в год.