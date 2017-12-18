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Политика
Рябков назвал выдающимся достижением контакты Путина и Трампа по теракту в Петербурге
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    Рябков назвал выдающимся достижением контакты Путина и Трампа по теракту в Петербурге

    17:34  18 Декабря 2017  /обновлено: 17:34  18 Декабря 2017
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    Рябков назвал выдающимся достижением контакты Путина и Трампа по теракту в Петербурге

    Москва, 18 декабря. Заместитель глава российского МИД Сергей Рябков назвал выдающимся достижением в сфере безопасности контакты глав РФ и США по запланированному теракту в Санкт-Петербурге.

    «То, о чем вчера говорили президенты, и то, что президент России сообщил американскому коллеге, действительно само по себе выдающееся достижение в сфере сотрудничества правоохранительных органов и спецслужб», — приводит слова дипломата ТАСС.

    Рябков также добавил, что российское правительство признательно США за «проявленную готовность поступить как должно в подобной ситуации». Дипломат заверил, что Москва продолжит так действовать и в будущем.

    Однако факты подобного сотрудничества фиксируются редко, отметил Рябков. По его словам, подобная ситуация кажется чем-то «из ряда вон выходящим и необычным», что также является признаком не совсем здоровых отношений между странами.

    Ранее Рябков предупредил США о последствиях применения новых санкций против России.

    Автор: Дима Оленин
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    #россия #сша #теракт #рябков
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