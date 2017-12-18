Рябков назвал выдающимся достижением контакты Путина и Трампа по теракту в Петербурге

Москва, 18 декабря. Заместитель глава российского МИД Сергей Рябков назвал выдающимся достижением в сфере безопасности контакты глав РФ и США по запланированному теракту в Санкт-Петербурге.

«То, о чем вчера говорили президенты, и то, что президент России сообщил американскому коллеге, действительно само по себе выдающееся достижение в сфере сотрудничества правоохранительных органов и спецслужб», — приводит слова дипломата ТАСС.

Рябков также добавил, что российское правительство признательно США за «проявленную готовность поступить как должно в подобной ситуации». Дипломат заверил, что Москва продолжит так действовать и в будущем.

Однако факты подобного сотрудничества фиксируются редко, отметил Рябков. По его словам, подобная ситуация кажется чем-то «из ряда вон выходящим и необычным», что также является признаком не совсем здоровых отношений между странами.

Ранее Рябков предупредил США о последствиях применения новых санкций против России.