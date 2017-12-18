Киевский политолог рассказал, как «адвокаты Украины» превратились в ее конкурентов

Киев, 18 декабря. Руководство страны сознательно толкает страну к самоизоляции. От Киева отвернулись страны, которые называли себя «адвокатами Украины», заявил политолог Андрей Ермолаев во время пресс-конференции в Киеве.

Ермолаев выступили с критикой в адрес действующей в стране власти.

«Сознательно толкает страну на самоизоляцию, — констатировал он. — По периметру страны нет ни одной страны, с которой у нас были бы стабильные доверительные отношения».

Он подчеркнул, что в стране уже забыли такое понятие как «адвокатура Украины»

«Хотя совсем недавно целый ряд наших центральноевропейских партнеров даже гордились этим самоопределением — «адвокаты, защитники Украины в вопросах евроинтеграции», — напомнил политолог.

По его мнению, бывшие «адвокаты» превратились в конкурентов страны, а Украина оказалась в «постоянном идеологическом противостоянии» с польской, венгерской, румынской сторонами.