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Украина
Киевский политолог рассказал, как «адвокаты Украины» превратились в ее конкурентов
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    Киевский политолог рассказал, как «адвокаты Украины» превратились в ее конкурентов

    18:05  18 Декабря 2017  /обновлено: 18:06  18 Декабря 2017
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    Киевский политолог рассказал, как «адвокаты Украины» превратились в ее конкурентов

    Киев, 18 декабря. Руководство страны сознательно толкает страну к самоизоляции. От Киева отвернулись страны, которые называли себя «адвокатами Украины», заявил политолог Андрей Ермолаев во время пресс-конференции в Киеве.

    Ермолаев выступили с критикой в адрес действующей в стране власти.

    «Сознательно толкает страну на самоизоляцию, — констатировал он. — По периметру страны нет ни одной страны, с которой у нас были бы стабильные доверительные отношения».

    Он подчеркнул, что в стране уже забыли такое понятие как «адвокатура Украины»

    «Хотя совсем недавно целый ряд наших центральноевропейских партнеров даже гордились этим самоопределением — «адвокаты, защитники Украины в вопросах евроинтеграции», — напомнил политолог.

    По его мнению, бывшие «адвокаты» превратились в конкурентов страны, а Украина оказалась в «постоянном идеологическом противостоянии» с польской, венгерской, румынской сторонами.

    Киевский политолог рассказал, как «адвокаты Украины» превратились в ее конкурентов

    «Непростые отношения по периметру всей Центральной Европы, — констатировал он. — Это стало результатом растущего национализма, который пробился в таких болезненных вопросах, как вопрос языка».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #польша #украина #националисты #венгрия #румыния #адвокаты #изоляция
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