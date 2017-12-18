Германия пожалела Украину, подсчитавшую потери от «Северного потока-2»

Берлин, 18 декабря. Германия по-прежнему рассматривает строительство газопровода из России «Северный поток-2» как сугубо экономический проект, однако настаивает на необходимости учитывать некоторые политические моменты. Об этом в понедельник заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, Германия должна учитывать интересы Словакии и Украины и не допустить, чтобы этим странам был нанесен ущерб при реализации проекта.

«Для нас всегда было важно, чтобы для затронутых стран, таких как Словакия и прежде всего Украина, были контролируемые последствия, чтобы была обеспечена невозможность провалов. Это политическая задача, которая связана к этим коммерческим решением», — отметил он.

Напомним, что проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря протяженностью в 1200 км. Киев выступает против строительства, поскольку газопровод протягивается в обход Украины, что лишает страну доходов от транзита российского газа.