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Германия пожалела Украину, подсчитавшую потери от «Северного потока-2»
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    Германия пожалела Украину, подсчитавшую потери от «Северного потока-2»

    17:32  18 Декабря 2017  /обновлено: 17:33  18 Декабря 2017
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    Германия пожалела Украину, подсчитавшую потери от «Северного потока-2»

    Берлин, 18 декабря. Германия по-прежнему рассматривает строительство газопровода из России «Северный поток-2» как сугубо экономический проект, однако настаивает на необходимости учитывать некоторые политические моменты. Об этом в понедельник заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

    По его словам, Германия должна учитывать интересы Словакии и Украины и не допустить, чтобы этим странам был нанесен ущерб при реализации проекта.

    Германия пожалела Украину, подсчитавшую потери от «Северного потока-2»

    «Для нас всегда было важно, чтобы для затронутых стран, таких как Словакия и прежде всего Украина, были контролируемые последствия, чтобы была обеспечена невозможность провалов. Это политическая задача, которая связана к этим коммерческим решением», — отметил он.

    Напомним, что проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря протяженностью в 1200 км. Киев выступает против строительства, поскольку газопровод протягивается в обход Украины, что лишает страну доходов от транзита российского газа.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #украина #северный поток-2 #германия
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