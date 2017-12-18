Кравчук рассказал, как Порошенко три года плюет на «Движение Украины в НАТО»

Киев, 18 декабря. Президент Украины Петр Порошенко, кабмин и Рада игнорируют организацию «Движение Украины в НАТО». На наплевательское отношение Киева пожаловался бывший украинский лидер Леонид Кравчук, который возглавляет это движение.

Он напомнил, что организацию создали в 2014 году. За время существования общественники неоднократно обращались к властям, но каждый раз их обращения, а всего их было десять оставляли без ответа.

«Мы имеем 10 документов за три года. Ни на один из этих документов нам не ответили», — сказал Кравчук, уточнив, что десятый документ он составлял вместе с Виктором Ющенко, так как «они почетные президенты».

Он также сказал, что за три года никто из представителей властей не поинтересовался работой организации «Украина в НАТО», пишет РИА Новости.

Напомним, от внеблокового статуса Украина отказалась в декабре 2014 года. Летом 2016 года Рада приняла отдельные изменения, определяющие вступление в НАТО целью внешней политики страны.

15 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что стратегической целью Украины является евроатлантическая интеграция.

Сегодня в НАТО заявили, что Украина должна назначить гражданского министра обороны в 2018 год, а также принять концепцию реформирования СБУ и закон о нацбезопасности. Об этом заявил глава представительства НАТО на Украине Александр Винников.

Нельзя не упомянуть и заявление главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о перспективах Киева в международных организациях. «Я видел, что мой друг Порошенко несколько дней назад сказал, что Украина — это ЕС, это НАТО. На данный момент это ни то, ни другое. Все должны это знать», — подчеркнул Юнкер, выступая перед послами Евросоюза 29 августа.