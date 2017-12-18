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Украина
Кравчук рассказал, как Порошенко три года плюет на «Движение Украины в НАТО»
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    Кравчук рассказал, как Порошенко три года плюет на «Движение Украины в НАТО»

    17:32  18 Декабря 2017  /обновлено: 17:33  18 Декабря 2017
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    Кравчук рассказал, как Порошенко три года плюет на «Движение Украины в НАТО»

    Киев, 18 декабря. Президент Украины Петр Порошенко, кабмин и Рада игнорируют организацию «Движение Украины в НАТО». На наплевательское отношение Киева пожаловался бывший украинский лидер Леонид Кравчук, который возглавляет это движение.

    Он напомнил, что организацию создали в 2014 году. За время существования общественники неоднократно обращались к властям, но каждый раз их обращения, а всего их было десять оставляли без ответа. 

    «Мы имеем 10 документов за три года. Ни на один из этих документов нам не ответили», — сказал Кравчук, уточнив, что десятый документ он составлял вместе с Виктором Ющенко, так как «они почетные президенты».

    Он также сказал, что за три года никто из представителей властей не поинтересовался работой организации «Украина в НАТО», пишет РИА Новости.

    Напомним, от внеблокового статуса Украина отказалась в декабре 2014 года. Летом 2016 года Рада приняла отдельные изменения, определяющие вступление в НАТО целью внешней политики страны. 

    15 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что стратегической целью Украины является евроатлантическая интеграция.

    Сегодня в НАТО заявили, что Украина должна назначить гражданского министра обороны в 2018 год, а также принять концепцию реформирования СБУ и закон о нацбезопасности. Об этом заявил глава представительства НАТО на Украине Александр Винников.

    Нельзя не упомянуть и заявление главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о перспективах Киева в международных организациях. «Я видел, что мой друг Порошенко несколько дней назад сказал, что Украина — это ЕС, это НАТО. На данный момент это ни то, ни другое. Все должны это знать», — подчеркнул Юнкер, выступая перед послами Евросоюза 29 августа. 

    Автор: Алексей Громов
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    #порошенко #нато #кравчук
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