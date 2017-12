США сами наносят себе гораздо больший ущерб, чем Россия может мечтать — американские СМИ

Федеральное агентство новостей предлагает читателям ознакомиться с переводом статьи Russia in the American Mind («Россия в американском сознании»), опубликованной на портале The Globalist.

Психоз может быть следствием травмы или острого стресса. В случае Америки этой травмой были теракты 11 сентября 2001 года, но психоз длится уже второй десяток лет. И нет никаких признаков улучшения, несмотря на то, что за последние 13 лет в США не было ни одного крупного теракта.

После 11 сентября терроризм стал синонимом персоны Усамы бен Ладена. Теперь же на замену ему злом во плоти, которое покушается на демократические основы американской республики, провозглашен Владимир Путин.

Это своеобразный акт эскапизма, который имеет две функции. Первая заключается в том, что так удобно оправдывать политику США.

Какими бы ни были недостатки Путина, США достаточно показали свои способности к саморазрушению. Проблема заключается в самих американских политиках. Они всегда находятся в поиске дохода, тем самым разрушая предположительно демократический характер своей политики. Это не российский лидер считает неограниченное участие корпораций в предвыборной кампании проявлением свободы слова.

А вторая функция коллективного эскапизма американской элиты — это перекладывание вины. Чем больше обвиняют Россию, тем более тревожной становится неспособность Америки противостоять силам, которые на самом деле более опасны, и одна из них — это Китай.

Многочисленные руководители американских компаний только рады идти на поводу у Китая. И они делают это не ради своей страны, а чтобы набить свои карманы. Манипуляции Китая с глобальными структурами в мировой экономике представляют собой фундаментальную угрозу американскому обществу.

А что насчет преступлений? На сегодняшний день Майкл Томас Флинн, экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности, — единственный, на кого завели уголовное дело. Но надо иметь в виду, что он признал себя виновным только в лжесвидетельстве. Его переговоры с российским послом в то время не были незаконными. Общение потенциальной администрации с иностранными лидерами — обычное дело.

Одним из возможных серьезных преступлений могут быть махинации господина Трампа и его зятя и советника Джареда Кушнера с недвижимостью. Здесь вероятнее всего найти неопровержимые улики, но на них уже не будет отпечатков пальцев Кремля.

Что же касается Сирии, то, как бы нам ни было тяжело это признавать, Путин часто вел себя как единственный взрослый человек в комнате. Большая часть внешней политики США в Сирии была либо основана на попытке принять желаемое за действительное, плохо продуманной и дилетантской, либо на всем вышеперечисленном.

Противостояние Трампа/Тиллерсона/Кушнера против Путина/Лаврова вызывает содрогание. Как сказал один бывший дипломат, «разговаривать о стратегии с Рексом Тиллерсоном — это как пожимать пустую перчатку».

Более того, каждое государство имеет признанное право оказывать помощь другому государству в соответствии со своими собственными интересами — это не привилегия США. И Россия находится в Сирии именно по просьбе правительства страны. США — нет. США, по сути, предоставили себе свободу действий.

Что еще хуже, они часто выступали в сговоре с некоторыми весьма сомнительными консервативными суннитскими силами, и уже давно пытаются угодить саудовским ваххабитам, словно пытаясь загладить американскую «иранизацию» Ирака.

Таким образом, эти альянсами и действиями на международной арене США наносят себе гораздо больший ущерб, чем Россия могла бы мечтать.