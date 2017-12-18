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Политика
Путин вручает в Кремле госпремии правозащитникам и меценатам
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    Путин вручает в Кремле госпремии правозащитникам и меценатам

    17:19  18 Декабря 2017  /обновлено: 17:50  18 Декабря 2017
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    Путин вручает в Кремле госпремии правозащитникам и меценатам

    Москва, 18 декабря. Президент России Владимир Путин начал торжественное вручение государственных премий за достижения в правозащитной и благотворительной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    Как стало известно, премию за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности получила глава Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева. Награду в благотворительной сфере получил глава фонда помощи детям, больным лейкемией, Республики Татарстан имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #награды
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