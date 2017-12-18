Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пассажир напал на таксиста с ножом и угнал автомобиль в Орске
Украина
Волонтер ВСУ рассказал о «вкусном авансе» от США «перед передачей летального оружия»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Волонтер ВСУ рассказал о «вкусном авансе» от США «перед передачей летального оружия»

    17:31  18 Декабря 2017  /обновлено: 17:31  18 Декабря 2017
    1497

    Волонтер ВСУ рассказал о «вкусном авансе» от США «перед передачей летального оружия»

    Киев, 18 декабря. Американская сторона передала для украинских силовиков «рождественские подарки»: банки с арахисовым маслом, тушеную говядину и изюм. Об этом рассказал в понедельник волонтер ВСУ Юрий Мысягин.

    «Госдеп США не сидит, сложа руки — поддерживают тех, кто в окопах на передовой, и присылают для них вкусняшки на Рождество. Это такой вкусный аванс перед передачей летального оружия», — написал Мысягин на своей странице в социальной сети Facebook.

    Согласно предварительной информации, продукты получат бойцы 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, которые находятся в зоне военного конфликта в Донбассе.

    Напомним, ранее стало известно о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует выделить 350 миллионов долларов Киеву, а также предоставить ВСУ оборонительное летальное оружие.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #украина
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть