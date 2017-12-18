Волонтер ВСУ рассказал о «вкусном авансе» от США «перед передачей летального оружия»

Киев, 18 декабря. Американская сторона передала для украинских силовиков «рождественские подарки»: банки с арахисовым маслом, тушеную говядину и изюм. Об этом рассказал в понедельник волонтер ВСУ Юрий Мысягин.

«Госдеп США не сидит, сложа руки — поддерживают тех, кто в окопах на передовой, и присылают для них вкусняшки на Рождество. Это такой вкусный аванс перед передачей летального оружия», — написал Мысягин на своей странице в социальной сети Facebook.

Согласно предварительной информации, продукты получат бойцы 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, которые находятся в зоне военного конфликта в Донбассе.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует выделить 350 миллионов долларов Киеву, а также предоставить ВСУ оборонительное летальное оружие.