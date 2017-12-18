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За ужин с Кличко на благотворительном аукционе заплатили 10 тысяч фунтов
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    За ужин с Кличко на благотворительном аукционе заплатили 10 тысяч фунтов

    18:33  18 Декабря 2017  /обновлено: 18:33  18 Декабря 2017
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    За ужин с Кличко на благотворительном аукционе заплатили 10 тысяч фунтов

    Киев, 18 декабря. Владимир Кличко рассказал, что за ужин с ним один из участников благотворительного аукциона заплатил 10 тысяч фунтов стерлингов.

    Как следует из информации, которую экс-боксер опубликовал на своей странице в Facebook, счастливчиком оказался тот же человек, который ранее приобрел боксерский халат Кличко.  

    Все вырученные средства бывший чемпион мира по боксу намерен отправить на благотворительность. Как известно, вместе с братом, мэром Киева Виталием Кличко, Владимир организовал благотворительную организацию «Фонд братьев Кличко», занимающуюся проектами в сфере образования, спорта и науки.

    «Победитель аукциона получит не только халат, но и ужин со мной за 10 тысяч фунтов (я сам оплачу трапезу). Огромное событие для детей, которым помогает Фонд Кличко», — написал бывший спортсмен.  

    Отметим, 10 тысяч фунтов стерлингов равняются примерно 13,5 тысячи долларов США. За халат Кличко ранее заплатили 215 тысяч долларов. Именно в этом спортивном одеянии Кличко-младший провел свой последний бой на профессиональном ринге, в котором уступил американцу Энтони Джошуа.  

    Автор: Федор Веснин
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    #дети #владимир кличко #ужин #благотворительность
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