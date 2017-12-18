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Россия
Путин: Российское общество становится более зрелым и гуманным
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    Путин: Российское общество становится более зрелым и гуманным

    17:24  18 Декабря 2017  /обновлено: 17:31  18 Декабря 2017
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    Путин: Российское общество становится более зрелым и гуманным

    Москва, 18 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе вручения в Кремле госпремий за достижения в правозащитной и благотворительной деятельности заявил, что российское общество становится более зрелым и гуманным, о чем говорит рост числа неравнодушных людей.

    «Очень важно, что неравнодушных, деятельных людей с каждым годом у нас становится все больше и больше, а значит, и наше общество становится более зрелым и более гуманным», — отметил глава российского государства.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Общественном народном фронте ожидают приезда Владимира Путина во второй день работы «Форума действий» «Россия, устремленная в будущее».

    Ранее российский лидер поздравил педагогов, курсантов и выпускников Московского высшего общевойскового командного училища с вековым юбилеем. 

    Автор: Тимур Румянцев
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