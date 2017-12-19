Сирия: САА ведет бои в районе Голанских высот - видео ФАН

В районе населенного пункта Бейт-Джинн, который находится на юге провинции Дамаск рядом с Голанскими высотами, продолжается операция по уничтожению террористов «Джебхат ан-Нусры»1 (группировка запрещена в РФ).

Продвижение САА в районе этого населенного пункта идёт довольно медленно, и стоит объяснить почему. Дело в том, что Бейт-Джинн находится на расстоянии артиллерийского выстрела от оккупированной Израилем части Голанских высот. В этих условиях САА не всегда может полноценно использовать преимущество в артиллерии и огневой мощи в целом. Такая ситуация сложилась потому, что при активном использовании ствольной и реактивной артиллерии возможны перелеты, а на каждый снаряд, упавший на Голаны, которые Израиль считает своими, идёт жесткая реакция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Обстановка осложняется тем, что не всех своих союзников Дамаск может привлечь к операции на Голанах – проиранские формирования, такие как иракские «Хашд аш-Шааби» или ливанская «Хезболла» несомненно будут атакованы Израилем. Поэтому действовать приходится своими силами: в тех краях действуют местные ополчения и отдельные части сирийской армии.

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии прислал несколько фото и видео, иллюстрирующих ход операции в районе Бейт-Джинна.

1 Организация запрещена на территории РФ.