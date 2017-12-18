В ДНР рассказали, к чему приведет вывод российских офицеров из СЦКК в Донбассе

Донецк, 18 декабря. Власти Донецкой народной республики ожидают ухудшение ситуации в Донбассе после вывода российских офицеров из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом в понедельник заявил полномочный представитель ДНР в контактной группе Денис Пушилин.

«Это решение для российской стороны вынужденное, и никаких положительных изменений в процессе мирного урегулирования конфликта не принесет», — отметил он.

По словам политика, вероятнее всего, выход России из СЦКК приведет к ухудшению коммуникации по вопросам режима прекращения огня. При этом сам Донецк по-прежнему готов выполнять взятые на него обязательства, передает Донецкое агентство новостей.

Напомним, что ранее МИД РФ объявил о выводе российских офицеров из СЦКК из-за постоянного противодействия со стороны Украины. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Украина делает все возможное для ликвидации совместного центра. Член Совета Федерации Франц Клинцевиц полагает, что отзыв российской делегации из СЦКК, а также разрешенные поставки американского и канадского оружия на Украину в конечном счете приведут к возобновлению полномасштабных боевых действий в Донбассе.