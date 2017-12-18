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Политика
Пушков объяснил Совету Европы смысл «предложения» об уплате взноса Украиной
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    Пушков объяснил Совету Европы смысл «предложения» об уплате взноса Украиной

    17:16  18 Декабря 2017  /обновлено: 17:16  18 Декабря 2017
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    Пушков объяснил Совету Европы смысл «предложения» об уплате взноса Украиной

    Москва, 18 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков признался, что его совет властям Украины платить членский взнос в Совет Европы за Россию являлся сарказмом.

    Ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что получил от министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу письмо о том, что Анкара намерена значительно сократить взносы в организацию.

    В конце прошлой неделе российский сенатор Алексей Пушков предложил Украине платить взнос в Совет Европы, так как вслед за Россией и Турция уведомила СЕ о сокращении взноса.

    «Из-за ПАСЕ Совет Европы вступил в фазу острого кризиса. Вслед за Россией Турция уведомила СЕ о сокращении взноса. Пусть теперь платит Украина», — написал Пушков в своем микроблоге Twitter 15 декабря.

    Позднее пресс-секретарь Совета Европы Дэниел Хольтген назвал маловероятной идею об оплате Украиной взноса в организацию за Россию, которая ранее сократила выплаты на фоне кризиса в отношениях с ПАСЕ.

    «В СЕ, похоже, всерьез восприняли «предложение» Украине выплачивать взнос за Россию в СЕ. С моей стороны это был сарказм: у Киева нет денег», — написал Пушков в своем Twitter.

    Напомним, Россия с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, после того как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму. Кроме того, Россия отказалась платить взносы в Совет Европы до полного восстановления прав российской делегации в ПАСЕ.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #украина #пушков #пасе #совет европы
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