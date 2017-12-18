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Названы главные угрозы ближайшего десятилетия
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    Названы главные угрозы ближайшего десятилетия

    17:23  18 Декабря 2017  /обновлено: 17:25  18 Декабря 2017
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    Названы главные угрозы ближайшего десятилетия

    Нью-Йорк, 18 декабря. Опубликован обзор самых главных угроз, которые могут случиться с человечеством в ближайшие 10 лет. Список представили аналитики агентства Bloomberg.

    «Мир на грани», — считают эксперты агентства.

    В качестве первой, самой опасной, угрозы ближайшего десятилетия Bloomberg называет победу президента США Дональда Трампа на выборах во второй раз.

    «Экономика процветает, — озвучивают возможный сценарий журналисты. — В результате расследования Роберт Мюллер (cпецпрокурор, расследующий возможное так называемое «вмешательство» России в президентские выборы в США. — Прим. ФАН) не находит доказательств, прямо указывающих на причастность Трампа».

    Кроме того, аналитики отметили, что нет информации о том, что «еще вытворит» Трамп из-за угроз со стороны Пхеньяна.

    «Северная Корея начнет войну, — допускают они, — но Ким Чен Ын (глава КНДР. — Прим. ФАН) умрет».

    Названы главные угрозы ближайшего десятилетия

    Также в топ угроз попали сюжеты «Faceebok проигрывает борьбу с «лживыми новостями», «Социалисты захватывают власть в Великобритании», «Биткоин заменяет банки», «Китай развяжет торговую войну» и некоторые другие.

    «Отображенные здесь сценарии не стоит считать прогнозами,  — поясняют в Bloomberg.  — Напротив, это провокационные идеи, цель которых  — заставить вас подумать о том, как быстро меняется наш мир».

    Автор: Катерина Тимошенская
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