Названы главные угрозы ближайшего десятилетия

Нью-Йорк, 18 декабря. Опубликован обзор самых главных угроз, которые могут случиться с человечеством в ближайшие 10 лет. Список представили аналитики агентства Bloomberg.

«Мир на грани», — считают эксперты агентства.

В качестве первой, самой опасной, угрозы ближайшего десятилетия Bloomberg называет победу президента США Дональда Трампа на выборах во второй раз.

«Экономика процветает, — озвучивают возможный сценарий журналисты. — В результате расследования Роберт Мюллер (cпецпрокурор, расследующий возможное так называемое «вмешательство» России в президентские выборы в США. — Прим. ФАН) не находит доказательств, прямо указывающих на причастность Трампа».

Кроме того, аналитики отметили, что нет информации о том, что «еще вытворит» Трамп из-за угроз со стороны Пхеньяна.

«Северная Корея начнет войну, — допускают они, — но Ким Чен Ын (глава КНДР. — Прим. ФАН) умрет».

Также в топ угроз попали сюжеты «Faceebok проигрывает борьбу с «лживыми новостями», «Социалисты захватывают власть в Великобритании», «Биткоин заменяет банки», «Китай развяжет торговую войну» и некоторые другие.