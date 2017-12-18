Рябков предупредил США о последствиях продолжения санкционной политики

Москва, 18 декабря. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков выразил надежду, что Вашингтон оценит последствия продолжения санкционной политики для США.

Он также намекнул, что российская сторона будет готовиться к ответу в случае каких-либо действий со стороны США.

«Хотелось бы надеяться, что американская государственная машина проявит свою эффективность с точки зрения оценки последствий продолжения этой логики для интересов своей собственной страны», — цитирует его слова агентство РИА Новости.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что против России могут ввести новые финансовые санкции, которые коснутся государственных облигаций. По мнению министра, санкции могут коснуться государственных облигаций. Он также рассказал о мерах, которые принимаются в стране для того чтобы подготовиться к возможным санкциям.