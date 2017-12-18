После вывода российских офицеров СЦКК можно закрывать — депутат Рады

Киев, 18 декабря. Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) на территории Донбасса стоит ликвидировать после того, как стало известно, что Россия решила вывести своих офицеров из этого органа. Таково мнение депутата от фракции «Народный фронт», члена комитета Рады по нацбезопасности и обороне Дмитрия Тымчука.

«Мы и раньше видели, что СЦКК не был органом, который приходил к какому-то консенсусу, где устраивались какие-то дискуссии с выработкой каких-то решений. Вывод российских офицеров из СЦКК должен вообще заставить нас ликвидировать этот орган», — отметил Тымчук, выступая в эфире телеканала «112 Украина».

Депутат Рады заявил, что функции СЦККК, среди которых, например, организация разминирования и согласование прекращение огня, могла бы взять на себя Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Напомним, ранее стало известно, что российские офицеры вынуждены покинуть СЦКК из-за перманентного давления украинской стороны. Как неоднократно сообщалось ранее, киевские власти создали внутри организации откровенно дискриминирующие условия пребывания для российских военных.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что давление на российских представителей СЦКК исходит лично от президента Украины Петра Порошенко. По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, Порошенко заинтересован в том, чтобы деятельность Совместного центра как можно скорее завершилась.