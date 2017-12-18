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Сирия: МИД РФ обвинил ОЗХО в неспособности сохранить вещдоки
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    Сирия: МИД РФ обвинил ОЗХО в неспособности сохранить вещдоки

    16:43  18 Декабря 2017  /обновлено: 15:56  19 Декабря 2017
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    Сирия: МИД РФ обвинил ОЗХО в неспособности сохранить вещдоки

    Дамаск, 18 декабря. Директор Департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов обвинил персонал ОЗХО в неспособности обеспечить сохранность вещдоков при расследовании химических атак в Сирии.

    По его словам, миссия ОЗХО неоднократно нарушала базовый принцип обеспечения сохранности вещественных доказательств (chain of custody) на пути от места происшествия до лаборатории, где должен проводиться анализ. 

    «В документах ОЗХО прописано, что если, скажем, экологические пробы хоть на какое-то время оказываются не под присмотром международного персонала, то такие пробы не будут приниматься в качестве доказательств. В случае с Сирией этот принцип грубейшим образом и раз за разом нарушается", — заявил Ульянов.

    Та же ситуация, по мнению дипломата, складывается и в случае с показаниями «так называемых свидетелей» которых к участниками Миссии по установлению фактов ОЗХО «за руку приводят боевики и пресловутые «Белые каски».

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #мид рф #озхо #химатаки #вещдоки
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