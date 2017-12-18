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Главный миф Майдана развеян — Азаров
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    Главный миф Майдана развеян — Азаров

    17:27  18 Декабря 2017  /обновлено: 17:27  18 Декабря 2017
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    Главный миф Майдана развеян — Азаров

    Киев, 18 декабря. Главный миф так называемого «Евромайдана» был развеян. Об этом заявил бывший председатель правительства Украины Николай Азаров, который прокомментировал информацию о том, что двое грузинских наемников готовы дать в суде показания по делу о снайперах, стрелявших по людям в центре Киева в 2014 году.

    Он также напомнил о голосовании на телеканала NewsOne, в ходе которого 92% респондентов (всего в нем приняли участие почти 47 тысяч украинцев) высказались за возвращение старой власти.

    «Главный миф Майдана развеян. Миф о преступности прошлой власти развеян. Более 47 тысяч человек хотят вернуть ту власть, при которой был мир, стабильность и рабочие места», — подчеркнул украинский экс-премьер, опубликовав в Facebook выпуск аналитической программы «Постскриптум».

    Напомним, ранее граждане Грузии Александр Ревазишвили и Коба Нергадзе рассказали адвокатам о том, что в феврале 2014 года в украинскую столицу приехали 50 наемников, которым платили по пять тысяч долларов. Перед ними стояла задача вести огонь по протестующим и силовикам на Майдане Незалежности.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #азаров #майдан
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