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Украинский журналист указал Саакашвили на «большую политическую ошибку»
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    Украинский журналист указал Саакашвили на «большую политическую ошибку»

    17:11  18 Декабря 2017  /обновлено: 17:11  18 Декабря 2017
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    Украинский журналист указал Саакашвили на «большую политическую ошибку»

    Киев, 18 декабря. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили «совершил большую политическую ошибку», заявив, что он человек, который может ошибаться и поддаваться на провокации. Об этом сообщил российский и украинский блогер, журналист Айдер Муждабаев. 

    «Устраивать их (провокации) тоже, видимо, может — вольно или невольно, — отметил Муждабаев в своей статье. — Не может же ни Саакашвили, ни, увы, все политики Украины, что у власти, что в оппозиции, одного — прямо признавать свои ошибки и извиняться перед людьми».

    Муждабаев считает, что бывшему президенту Грузии следует извиниться перед своим соратниками, перед зрителями «чуть не сорванного концерта», а также перед сотрудниками Национальной полиции. Журналист также указал на то, что Саакашвили принял на себя часть ответственности за своих сторонников, а значит поэтому должен извиниться перед ними.

    Муждабаев добавил, что политики на Украине должны уметь «публично извиняться, когда что-то делается или идет не так». Украине нет дороги в Европу без культуры политических извинений и с олигархами на шее страны, заключил журналист, сообщает издание «Новое Время».

    Ранее сообщалось, что Саакашвили отказался давать показания и ускользнул из Генпрокуратуры. Бывший президент Грузии заявил, что будет общаться только с представителями СБУ.

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #саакашвили
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