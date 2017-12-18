Украинский журналист указал Саакашвили на «большую политическую ошибку»

Киев, 18 декабря. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили «совершил большую политическую ошибку», заявив, что он человек, который может ошибаться и поддаваться на провокации. Об этом сообщил российский и украинский блогер, журналист Айдер Муждабаев.

«Устраивать их (провокации) тоже, видимо, может — вольно или невольно, — отметил Муждабаев в своей статье. — Не может же ни Саакашвили, ни, увы, все политики Украины, что у власти, что в оппозиции, одного — прямо признавать свои ошибки и извиняться перед людьми».

Муждабаев считает, что бывшему президенту Грузии следует извиниться перед своим соратниками, перед зрителями «чуть не сорванного концерта», а также перед сотрудниками Национальной полиции. Журналист также указал на то, что Саакашвили принял на себя часть ответственности за своих сторонников, а значит поэтому должен извиниться перед ними.

Муждабаев добавил, что политики на Украине должны уметь «публично извиняться, когда что-то делается или идет не так». Украине нет дороги в Европу без культуры политических извинений и с олигархами на шее страны, заключил журналист, сообщает издание «Новое Время».

Ранее сообщалось, что Саакашвили отказался давать показания и ускользнул из Генпрокуратуры. Бывший президент Грузии заявил, что будет общаться только с представителями СБУ.