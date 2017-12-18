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Украине без помощи МВФ грозит дефолт в ближайшие годы — эксперт
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    Украине без помощи МВФ грозит дефолт в ближайшие годы — эксперт

    16:53  18 Декабря 2017  /обновлено: 16:54  18 Декабря 2017
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    Украине без помощи МВФ грозит дефолт в ближайшие годы — эксперт

    Москва, 18 декабря. Без помощи Международного валютного фонда Украине грозит государственный дефолт в ближайшие годы, заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. 

    Эксперт напомнил о том, что крайний кредит Украина получила в апреле этого года. Он, как и другие выплаты фонда, позволил стране добиться временной стабилизации экономической обстановки.

    Без продления финансовой помощи МВФ на ближайшие 10–15 лет риск объявления государственного дефолта Украиной появится уже в 2019 —2020 годах.

    Украине без помощи МВФ грозит дефолт в ближайшие годы — эксперт

    На данный момент украинское руководство продолжает вести переговоры о возможности продления финансовой помощи, передает «Вечерняя Москва».

    «Достижение компромисса с МВФ позволяет Украине существовать в более-менее приемлемых параметрах и в нормальной макроэкономической ситуации, когда ситуация стабильна и нет угрозы полной экономической катастрофы», — заметил Данюк.

    Автор: Катерина Тимошенская
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