Украине без помощи МВФ грозит дефолт в ближайшие годы — эксперт

Москва, 18 декабря. Без помощи Международного валютного фонда Украине грозит государственный дефолт в ближайшие годы, заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

Эксперт напомнил о том, что крайний кредит Украина получила в апреле этого года. Он, как и другие выплаты фонда, позволил стране добиться временной стабилизации экономической обстановки.

Без продления финансовой помощи МВФ на ближайшие 10–15 лет риск объявления государственного дефолта Украиной появится уже в 2019 —2020 годах.

На данный момент украинское руководство продолжает вести переговоры о возможности продления финансовой помощи, передает «Вечерняя Москва».