Ямальская школьница установила рекорд, отжавшись 114 раз

Симферополь, 18 декабря. Спортсменка из ЯНАО установила рекорд среди девушек на соревновании в детском лагере «Артек». Девушка отжалась от пола ровно 114 раз.

Всего на соревновании было семь школьников из Ямала. Всем было от 11 до 15 лет. Кроме того, на фестивале было установлено пять новых рекордов юношей и десять рекордов среди девушек, передает Ura.Ru.

Ранее сообщалось, что француз установил новый мировой рекорд, проплыв вокруг света за 42 дня.