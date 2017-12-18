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Ямальская школьница установила рекорд, отжавшись 114 раз
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    Ямальская школьница установила рекорд, отжавшись 114 раз

    16:54  18 Декабря 2017  /обновлено: 16:55  18 Декабря 2017
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    Ямальская школьница установила рекорд, отжавшись 114 раз

    Симферополь, 18 декабря. Спортсменка из ЯНАО установила рекорд среди девушек на соревновании в детском лагере «Артек». Девушка отжалась от пола ровно 114 раз.

    Всего на соревновании было семь школьников из Ямала. Всем было от 11 до 15 лет. Кроме того, на фестивале было установлено пять новых рекордов юношей и десять рекордов среди девушек, передает Ura.Ru.

    Ранее сообщалось, что француз установил новый мировой рекорд, проплыв вокруг света за 42 дня. 

    Автор: Алексей Громов
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    #соревнования #физкультура
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