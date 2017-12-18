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Сирия сегодня: Запад поддерживает террористов, РФ намерена экспортировать пшеницу через сирийские порты
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    Сирия сегодня: Запад поддерживает террористов, РФ намерена экспортировать пшеницу через сирийские порты

    17:01  18 Декабря 2017  /обновлено: 10:59  19 Декабря 2017
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    Террористы в САР

    Сирия, 18 декабря. Башар Асад заявил, что терроризм в Сирии существует благодаря стараниям Запада. Российская Федерация намерена экспортировать пшеницу через порты САР. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    Запад поддерживает боевиков

    Международный терроризм в Сирии существует благодаря активной поддержке западных стран. При этом одна из главных проблем — «ан-Нусра» (запрещенная в России группировка — прим. ФАН), заявил президент САР Башар Асад.

    Башар Асад

    «Но нам необходимо понять, что когда концентрируют внимание только на ИГ1Исламское государство1» — организация запрещена в РФ — прим. ред.) то эта попытка рассредоточить внимание от того, что терроризм еще существует при поддержке Запада. Во главе этого террора как раз находится «ан-Нусра». Так что одним ИГ терроризм не ограничивается. ИГИЛ1 — всего лишь часть терроризма», — заявил сирийский лидер.

    И пока, как говорит Асад, «существуют международные террористические организации ИГ и «ан-Нусра», это означает, что Дамаск пока еще находится в войне». Как только в САР будет уничтожен последний боевик, ближневосточное государство сможет заявить о победе.

    Экспорт российской пшеницы

    Российская Федерация рассчитывает использовать сирийские морские порты для экспорта пшеницы в Сирию и соседние страны. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин после визита в САР.

    Сирия сегодня: Запад поддерживает террористов, РФ намерена экспортировать пшеницу через сирийские порты

    «РФ в этом году вновь подтвердила свое лидерство в мире по урожаю пшеницы и по ее экспорту. Надо ее экспортировать, имея необходимую инфраструктуру. Сирийские порты являются уникальными портами для экспорта российской пшеницы не только в Сирию, а через Сирию в Ирак, в другие соседние страны. Нам это выгодно», — подчеркнул российский чиновник.

    Напомним, 18 декабря вице-премьер России Дмитрий Рогозин прибыл на территорию Сирийской арабской республики и провел рабочую встречу с президентом САР Башаром Асадом и премьер-министром Имадом Хамисом.

    Миссия ОЗХО не справилась

    Совместный механизм ОЗХО-ООН не справился с задачей расследования химатаки в Хан-Шейхуне. Специалисты представили, по сути, сфабрикованный доклад, сообщает издание РИА Новости со ссылкой на заявление директора Департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Михаила Ульянова.

    По словам представителя внешнеполитического ведомства РФ, при появлении инициативы о создании нового механизма расследований, Россия поддержит ее только в том случае, если методы работы нового органа «будут полностью соответствовать высоким стандартам Конвенции о запрещении химического оружия». Кроме того, организация должна вновь провести расследование инцидента в Хан-Шейхуне.

    Химоружие

    «Поскольку прежний совместный механизм расследования с этой задачей не справился, представив, по сути, сфабрикованный доклад, не выдерживающий никакой критики», — подчеркнул дипломат.

    Напомним, 4 апреля представители сирийской оппозиции заявили о 80 жертвах атаки с применением боевых отравляющих веществ в сирийском городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб — прим. ред.) и 200 раненых. Виновником атаки она назвала Дамаск, однако власти САР заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Гагарин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #сирия #иг #игил #башар асад #рогозин #химоружие #пшеница #хан-шейхун
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