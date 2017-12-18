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Сирия продолжает получать помощь от ЦПВС: ФАН публикует видео с гуманитарной акции в провинции Даръа
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    Сирия продолжает получать помощь от ЦПВС: ФАН публикует видео с гуманитарной акции в провинции Даръа

    16:34  18 Декабря 2017  /обновлено: 16:35  18 Декабря 2017
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    Сирия продолжает получать помощь от ЦПВС: ФАН публикует видео с гуманитарной акции в провинции Даръа

    Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) продолжают оказывать помощь мирным жителям Сирии. Федеральное агентство новостей (ФАН) публикует видео из населенного пункта Изра провинции Даръа, где в субботу ЦПВС провел очередную гуманитарная акция.

    Ранее сирийским правительственным войскам и союзникам при поддержке ВКС РФ удалось добиться военного разгрома территориальной группировки «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ1, террористическая организация, запрещенная в РФ) после освобождения правого берега Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор. Это позволило России вернуть в пункты постоянной дислокации значительную часть контингента, о чем 11 декабря во время своего визита на российскую авиабазу Хмеймим в сирийской провинции Латакия распорядился президент РФ Владимир Путин.

    Однако Центр по примирению враждующих сторон продолжает проводить гуманитарные акции, оказывая продовольственную и медицинскую помощь нуждающимся в них мирным жителям. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на одной из таких акций, которая прошла в минувшую субботу, 16 декабря, в населенном городе Изра провинции Даръа.

    Военнослужащие ЦПВС раздали нуждающимся продовольственные наборы общим весом 1,9 тонн. Кроме этого, в течение суток врачами Центра по примирению враждующих сторон была оказана медицинская помощь 23 мирным жителям.

    Сирия продолжает получать помощь от ЦПВС: ФАН публикует видео с гуманитарной акции в провинции Даръа

    Хотя Изра и находится на подконтрольной официальному Дамаску территории, большую часть провинции Даръа по-прежнему занимают группировки вооруженной оппозиции, входящие в состав «Сирийской свободной армии» (ССА). Кроме этого, здесь действуют радикальные исламистские группировки, присягнувшие ранее «Исламскому государству» и воюющие как против правительственных войск, так и против ССА.

    Напомним, территория провинции Даръа, наряду с провинциями Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, входит в юго-западную зону деэскалации, где в июле этого года был установлен режим прекращения огня между САА и группировками так называемой «умеренной» оппозиции. Юго-западная зона деэскалации была создана по итогам первой встречи президентов России и США на полях саммита «Большой двадцатки».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #гуманитарная помощь #даръа #цпвс #изра
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