Сирия продолжает получать помощь от ЦПВС: ФАН публикует видео с гуманитарной акции в провинции Даръа

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) продолжают оказывать помощь мирным жителям Сирии. Федеральное агентство новостей (ФАН) публикует видео из населенного пункта Изра провинции Даръа, где в субботу ЦПВС провел очередную гуманитарная акция.

Ранее сирийским правительственным войскам и союзникам при поддержке ВКС РФ удалось добиться военного разгрома территориальной группировки «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ1, террористическая организация, запрещенная в РФ) после освобождения правого берега Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор. Это позволило России вернуть в пункты постоянной дислокации значительную часть контингента, о чем 11 декабря во время своего визита на российскую авиабазу Хмеймим в сирийской провинции Латакия распорядился президент РФ Владимир Путин.

Однако Центр по примирению враждующих сторон продолжает проводить гуманитарные акции, оказывая продовольственную и медицинскую помощь нуждающимся в них мирным жителям. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на одной из таких акций, которая прошла в минувшую субботу, 16 декабря, в населенном городе Изра провинции Даръа.

Военнослужащие ЦПВС раздали нуждающимся продовольственные наборы общим весом 1,9 тонн. Кроме этого, в течение суток врачами Центра по примирению враждующих сторон была оказана медицинская помощь 23 мирным жителям.

Хотя Изра и находится на подконтрольной официальному Дамаску территории, большую часть провинции Даръа по-прежнему занимают группировки вооруженной оппозиции, входящие в состав «Сирийской свободной армии» (ССА). Кроме этого, здесь действуют радикальные исламистские группировки, присягнувшие ранее «Исламскому государству» и воюющие как против правительственных войск, так и против ССА.

Напомним, территория провинции Даръа, наряду с провинциями Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, входит в юго-западную зону деэскалации, где в июле этого года был установлен режим прекращения огня между САА и группировками так называемой «умеренной» оппозиции. Юго-западная зона деэскалации была создана по итогам первой встречи президентов России и США на полях саммита «Большой двадцатки».

1 Организация запрещена на территории РФ.